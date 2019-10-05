Лукашенко поздравил актера Александра Михайлова с 75-летием

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Михайлова с 75-летием, отметив, что его актерские работы заслужили искреннюю любовь зрителей разных поколений. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе лидера.

"Уникальный талант и высокое сценическое мастерство помогли вам создать множество ярких, незабываемых образов и характеров. Блестящие актерские работы, отличающиеся поразительной энергией и особым внутренним достоинством, по праву заслужили признание в профессиональной среде и искреннюю любовь зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.

По словам Лукашенко, в Белоруссии Михайлова знают и ценят как замечательного артиста и прекрасного человека. "Убежден, что ваша плодотворная деятельность и впредь будет дарить публике радость и вдохновение, способствовать укреплению культурных связей между нашими братскими народами", - отметил президент.

Михайлов не раз бывал в Белоруссии. Он дружил с руководителем легендарного вокально-инструментального ансамбля "Песняры" Владимиром Мулявиным и актером театра и кино, народным артистом СССР Ростиславом Янковским.

Михайлов участвовал в качестве гостя в Минском международном кинофестивале "Листопад". В 2005 году на в Минске его наградили дипломом и специальным призом Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России "За верность нравственным идеалам в киноискусстве".

В 2016-м он выступал в белорусской столице с творческим вечером. А в 2018-м встречался со зрителями в Доме Москвы в Минске - мероприятие было посвящено 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии.