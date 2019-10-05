Фестиваль культуры и искусств народов Кавказа открылся в Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге принимает в субботу финал второго фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", на котором представят национальные танцы, песни, музыку, литературу народов Северо-Кавказского федерального округа, передает корреспондент ТАСС.

Утром начали работу детская и дегустационная зона. Для гостей фестиваля организовали мастер-классы в крытых шатрах, оснащенных на фоне холодной погоды тепловыми пушками. В ходе мастер-классов желающие могут нарисовать традиционные северокавказские узоры и символику, а также изготовить магниты и значки. В программе также несколько мастер-классов по национальным танцам и подвижные народные игры.

На фестивале развернуты тематические фотозоны, оформленные в национальном стиле. Также на территории Нарышкина бастиона разместилась выставка фотографий, подготовленная по итогам летней экспедиции Росмолодежи и Центра молодежного туризма, проводившейся для составления путеводителя по примечательным местам Северного Кавказа.

Организаторы подготовили для гостей фестиваля квест на знание традиций и быта народов Северного Кавказа. В качестве заданий предлагается, к примеру, угадать верный перевод стихотворения на осетинском языке, познакомиться с кавказскими пословицами и разгадать тематический кроссворд.

В дегустационной зоне посетителей будут на протяжении всего фестиваля угощать осетинскими пирогами и горячим чаем из горных трав. Среди первых гостей, в числе которых жители Петербурга и иностранные туристы, пользуются популярностью сувениры: книги с традиционными рецептами народов Кавказа, сборник рассказов кавказских авторов, значки с орлом - символом фестиваля, магниты и наклейки.

Гала-концерт

Праздник будет проходить в течение всего дня, и его главное событие - концерт - начнется с традиционного петербургского полуденного пушечного выстрела. На концерте выступят творческие коллективы и артисты Северного Кавказа, в том числе певица Рагда Ханиева, государственный ансамбль народного танца "Ингушетия", мужская вокальная группа и оркестр народных инструментов при филармонии им. А. Хамхоева, Ансамбль народного танца "Нарт" при осетинском землячестве в Санкт-Петербурге и многие другие.

На гала-концерте выступят победители фестиваля, отобранные по результатам регионального этапа (завершился 9 сентября). Участником конкурса мог стать любой желающий от 18 лет, родившийся или проживающий на Северном Кавказе. Конкурсанты присылали свои работы в формате видеороликов, творческое состязание проходило в нескольких номинациях: "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Фотография". Участники, набравшие максимальное количество просмотров в интернете, стали победителями.

О фестивале

Соорганизаторами второго фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС. В прошлом году фестиваль прошел в центре Москвы: на Тверской площади выступили около 60 победителей регионального этапа конкурса, а также мастера искусств Северного Кавказа. По данным организаторов, первый фестиваль в столице посетили около 10 тыс. человек.