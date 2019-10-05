Медведев поздравил Российский симфонический оркестр кинематографии с 95-летием

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Российского государственного симфонического оркестра кинематографии с 95-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Ваш коллектив, один из старейших в нашей стране, ведет свою историю со времен немого кино, когда музыка была важнейшей частью любого фильма, особой линией в его сюжете. С тех пор оркестр всегда объединял исполнителей-виртуозов, которые тонко чувствовали и точно передавали атмосферу происходящего на экране", - говорится в сообщении. Премьер добавил, что картины великих режиссеров Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина и Григория Козинцева приобрели уникальное звучание благодаря таланту и вдохновению исполнителей оркестра.

Медведев отметил, что оркестр успешно совмещает работу в кино и гастрольную деятельность, а также подчеркнул разнообразие репертуара творческого коллектива. "Сегодня в вашем репертуаре - классические и современные композиции, эстрадные и джазовые хиты. И конечно, вы с неизменным успехом исполняете шедевры киномузыки, которые завоевали любовь миллионов людей", - добавил премьер.

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии основан в 1924 году, до 1991 года был известен как Симфонический оркестр Госкино СССР. Озвучил множество отечественных кинолент, а также ряд зарубежных фильмов. Исполнял музыку для фильмов Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Григория Александрова, участвовал в работе над фильмами, впоследствии отмеченными "Оскаром": "Война и мир", "Утомленные солнцем", "Москва слезам не верит". Оркестр принимает участие в музыкальных фестивалях "Декабрьские вечера", "Московская осень", а также в фестивалях российской культуры за рубежом.