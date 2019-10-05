Медведев поздравил народного артиста России Сергея Скрипку с юбилеем

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя и главного дирижера Российского государственного симфонического оркестра кинематографии народного артиста России Сергея Скрипку с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Вас по праву можно считать соавтором музыки ко многим замечательным фильмам, которые любят миллионы людей. Ведь ее особое, всегда узнаваемое звучание было бы невозможно без вашего дирижерского искусства. При этом вы тонко чувствуете самые разные жанры, а репертуар Государственного симфонического оркестра кинематографии, которым вы руководите, простирается от русской и зарубежной классики до произведений современных композиторов", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что Скрипка умеет разглядеть талант начинающих исполнителей, много делает для их развития, а каждое его выступление - это "сочетание глубины и ярких эмоций".

Сергей Скрипка родился 5 октября 1949 году в Харькове, в 1977 году окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по специальности "оперно-симфоническое дирижирование". Скрипка работает в Российском государственном симфоническом оркестре кинематографии с 1977 года, с 1993 года является художественным руководителем и главным дирижером этого коллектива. В 2010 году он стал лауреатом премии правительства России в области культуры.

Скрипка принимал участие в записи музыки к нескольким сотням фильмов, в их числе "Мой ласковый и нежный зверь", "Осенний марафон", "Вокзал для двоих", "Чучело", "Батальоны просят огня", "Утомленные солнцем", "Вор", "Остров", "Легенда №17", "Собибор".