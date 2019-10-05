Гала-концерт фестиваля Кавказа в Петербурге собрал на одной сцене более 150 артистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Гала-концерт фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который открылся в полдень субботы на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в центре Санкт-Петербурга и будет проходить до вечера, собрал на одной сцене более 150 артистов из северокавказских регионов, сообщил ТАСС заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Арсен Гаглоев.

"Сегодня мы наградили около 20 коллективов и участников конкурса, которых жюри выбрало победителями состязания в разных номинациях. Сегодня вечером будут выступать еще и профессиональные исполнители, они вне конкурса. Это заслуженные артисты России и кавказских республик. У нас всего 90 победителей и 62 профессиональных исполнителя на сцене, всего около 150 артистов будут выступать на сцене в течение дня", - сказал Гаглоев.

Гала-концерт стартовал после традиционного петербургского полуденного выстрела из пушки. Его открыл масштабный театрализованный номер под названием "Мой Кавказ" с участием почти всех артистов. "В конце программы будет номер закрытия - "Процветай, Кавказ!", в котором будут задействованы абсолютно все участники", - добавил замминистра.

Победители фестиваля, которые выступают для публики в Петербурге, были отобраны по результатам регионального этапа (завершился 9 сентября). Участником конкурса мог стать любой желающий от 18 лет, родившийся или проживающий на Северном Кавказе. Конкурсанты присылали свои работы в формате видеороликов, творческое состязание проходило в нескольких номинациях: "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Фотография".

Соорганизаторами второго фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС. "У нас огромная страна, мы живем с разными культурами, с разными идеями, и только в такие моменты у нас есть возможность собраться и показать друг другу, насколько мы близки", - сказал на церемонии открытия фестиваля заместитель генерального директора ТАСС Александр Копнов.

Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко в свою очередь отметил, что в Петербурге хорошо знают и любят Северный Кавказ. "Когда нам немножко не хватает харизмы, смелости и мужества, мы знаем, где их искать - на Северном Кавказе. И мы рады тому, что мы вместе", - сказал он на церемонии.

Лезгинка, хычины и травяной чай

На фестивале работают несколько тематических зон. Для всех желающих проводят мастер-классы по рисованию традиционных северокавказских узоров и символики, а также изготовлению магнитов и значков, детей знакомят с подвижными народными играми. Ведущие фестиваля со сцены также заверили гостей, что к вечеру их научат танцевать лезгинку - мастер-классы по национальным танцам в течение дня проведет хореограф Георгий Бестаев.

На фестивале развернуты стилизованные фотозоны, где петербуржцы и гости города, в том числе из других стран, фотографируются с юношами и девушками в национальных костюмах. Также на территории Нарышкина бастиона разместилась выставка снимков, подготовленная по итогам летней экспедиции Росмолодежи и Центра молодежного туризма, проводившейся для составления путеводителя по примечательным местам Северного Кавказа. В дегустационной зоне посетителям предлагают попробовать блюда кавказской кухни - осетинские пироги и хычины, а также угощают горячим чаем из горных трав.

О фестивале

Фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" проводится в этом году во второй раз, его цель - познакомить жителей разных городов России с самобытной культурой и традициями народов этого макрорегиона. В прошлом году фестиваль прошел в центре Москвы: на Тверской площади выступили около 60 победителей регионального этапа конкурса, а также мастера искусств Северного Кавказа. По данным организаторов, первый фестиваль в столице посетили около 10 тыс. человек.