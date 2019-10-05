"Эрмитажу" в Амстердаме вручили памятную доску по случаю визита Петра I

ГААГА, 5 октября. /ТАСС/. Голландский филиал Государственного Эрмитажа стал обладателем памятной доски по случаю визита Петра I (1682-1725) в 1717 году. Изготовленную проживающим в Нидерландах российским скульптором Александром Таратыновым табличку передал посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин директору учреждения Кателейн Брурс в ходе торжественной церемонии, сообщили в субботу в российском диппредставительстве.

На доске круглой формы, изготовленной из бронзы, нанесена надпись "Царь Петр Великий был здесь - 1717" и выгравирован портрет царя в профиль. Как отметил Шульгин, доска передается "по случаю начавшихся празднований 350-летия со дня рождения Петра I и визита царя в это прекрасный город".

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных организаций, деловых, творческих и общественных кругов, которым также была предоставлена возможность осмотреть открывшуюся в "Эрмитаже на Амстеле" 14 сентября экспозицию "Драгоценности! Блеск русского двора".

"Это вторая выставка в этом году, которая, наряду с тем, что знаменует 255-летие Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, также приурочена к 15-летию сотрудничества между российскими и голландскими музеями и десятилетию открытия "Эрмитажа-Амстердам", - подчеркнул российский посол. - Это удивительное путешествие по российской истории драгоценных украшений и моды".

"Для оформления экспозиции выбрано более 300 предметов, - обратил внимание дипломат. - Здесь представлены шедевры, изготовленные ювелиром русского двора Карлом Фаберже (1846-1920), а также другими талантливыми ювелирами: Картье, Лаликом, Тиффани.

Благодаря выставке, посетители также могут познакомиться с образом жизни российских императоров и императриц, в том числе Елизаветы (1709-1761), Екатерины Великой (1729-1796) и Анны Павловны Романовой (1795-1865), дочери Павла Первого (1754-1801), которая являлась королевой Нидерландов в 1840-1849 годах".

В частности, на выставке представлены три браслета Анны Павловны. На одном из них выгравирован портрет ее супруга, короля Нидерландов Виллема II. Здесь же можно увидеть двустороннее зеркало императрицы Екатерины Великой (1729-1796) в золотой раме, украшенной цветами, среди которых, если внимательно присмотреться, можно увидеть сделанных из драгоценных камней миниатюрных лягушек, улиток, гусениц и бабочек.