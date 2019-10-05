Нина Ургант получит почетный знак "Александринская роза"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Народная артистка России Нина Ургант станет первой обладательницей вновь учрежденного почетного знака "Александринская роза". Церемония вручения пройдет в воскресенье в Царском фойе Александринского театра, где актриса проработала многие десятилетия, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В Александринском возрождается традиция императорских театров - награждать артистов предметами ювелирного искусства. В новом сезоне учрежден почетный знак "Александринская роза", представляющий собой украшенную бриллиантами брошь из белого золота - для женщин и аналогичные запонки - для мужчин. Первый почетный знак - брошь "Александринская роза" присужден Нине Николаевне Ургант. 6 октября в Царском фойе эта награда для вручения выдающейся актрисе Александринской сцены будет передана ее сыну Андрею Урганту", - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем этот знак, созданный мастерами ювелирной группы "Смоленские бриллианты", будет присуждаться ежегодно и вручаться лауреату в день открытия очередного сезона Александринского театра - 30 августа. Цель учреждения награды - особым образом отметить и поддержать высочайшие проявления творческого вдохновения и профессионального мастерства представителей театральных профессий. Его название перекликается с именем Александрина, как звали супругу императора Николая 1 Александру Федоровну и в честь которой театр назван Александринским. Всю жизнь императрицу сопровождала эмблема белой розы.

Нина Ургант, отметившая нынешней осенью свое 90-летие, с 1962 года играла на сцене Пушкинского (ныне Александринского) театра, где исполнила более 30 ролей. Она широко известна и как актриса кино, где самой известной ее ролью стала медсестра из фильма "Белорусский вокзал". Она является родоначальницей актерской династии, которую продолжают ее сын - артист театра и кино Андрей Ургант и внук - популярный телеведущий Иван Ургант.