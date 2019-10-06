Открывающийся в Нью-Йорке кинофестиваль об искусстве посвящен художнику Оскару Рабину

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Открывающийся в воскресенье в Нью-Йорке ежегодный Фестиваль фильмов об искусстве будет посвящен советскому и французскому художнику Оскару Рабину (1928-2018). Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала руководитель Русско-американского культурного центра и организатор фестиваля Регина Хидекель.

"Нынешний фестиваль - дань памяти Оскару Рабину, который ушел от нас в ноябре прошлого года. Он и его жена Валентина Кропивницкая были основателями нонконформистского движения в Советском Союзе, и именно Рабин стал организатором всемирно известной "Бульдозерной выставки" 1974 года", - пояснила Хидекель, которая лично была знакома с художником. По ее словам, документальный фильм о Рабине, который является центральным событием кинофестиваля, раскрывает и личность его супруги, остававшейся в тени мужа, но игравшей огромную роль в развитии искусства.

"Оба художника внесли большой вклад в изобразительное искусство и совместно отстаивали то, во что они верят: универсальные ценности человечества, право на свободу художественного выражения, личное достоинство и силу правды, - подчеркнула организатор фестиваля. - Когда они поженились, их дом стал центром московского художественного андеграунда, они организовывали выставки, но при этом были очень далеки от политики - никогда не участвовали в политических акциях. Поэтому для Оскара Рабина, который находился в Париже в 1978 году как турист, новость о лишении гражданства Советского Союза стало потрясением", - напомнила Хидекель. Представлять фильм на фестивале и отвечать на вопросы зрителей будет дочь Оскара Рабина и Валентины Кропивницкой, которая специально приехала для этого из Франции.

Об участниках фестиваля

Во время фестиваля зрителям также продемонстрируют документальный фильм о Наталье Голицыной, которая, как считается, вдохновила Александра Сергеевича Пушкина на создание романа "Пиковая дама". "История, жизнь и судьба самой Натальи Голицыной гораздо шире и интереснее героини "Пиковой дамы", - заметила Хидекель. - Она была приближенной императрицы Екатерины Второй, во время жизни в Париже стала свидетельницей Французской революции, которая оставила у нее противоречивые воспоминания. Вернувшись в Россию, Голицына была очень известной и влиятельной дамой, чье мнение играло большую роль для знати".

Еще один участник фестиваля - анимационная работа молодых российских художниц, сестер Марии и Натальи Печатниковых. "Их фильм - удивительное сочетание анимации и художественного искусства, настоящий медиапроект, очень трогательный, передающий их воспоминания о детстве как самом счастливом времени", - пояснила собеседник агентства. "Цель нашего фестиваля - рассказывать о русскоязычной культуре, художниках, которые работают как в России, так и за ее пределами. Художник в эмиграции - это совершенно отдельный мир, который всегда по-своему, творчески передает отношение, чувства, переживания и эмоции. Наш фестиваль носит во многом образовательный характер, поскольку мы хотим рассказать и поделиться со всеми русской культурой, ее богатством, особенностью, теми ценностями, которыми мы гордимся всю жизнь", - подчеркнула Хидекель. Нынешний Фестиваль фильмов об искусстве в Нью-Йорке проводится шестой год подряд.