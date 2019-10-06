{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поздравил народную артистку России Евдокимову с 80-летием

Премьер отметил "редкое актерское дарование и яркую индивидуальность" актрисы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Алефтину Евдокимову с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

Премьер отметил "редкое актерское дарование и яркую индивидуальность" именинницы. "Вся ваша жизнь посвящена драматическому искусству, легендарному Малому театру, которому вы преданы многие годы", - говорится в тексте телеграммы.

"Вы в совершенстве владеете искусством перевоплощения, умеете играть широко, вдохновенно и в любом образе быть естественной, - отметил Медведев. - Зрители любят вас за необыкновенное обаяние, искренность, душевную щедрость, которые вы всегда дарите им, выходя на сцену".

Евдокимова родилась 6 октября 1939 года в Харьковской области. В 1963 году окончила актерский факультет ВГИКа, после чего вошла в труппу Малого театра, где играет до настоящего времени. В августе этого года актриса была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Фестиваль короткометражных фильмов пройдет в Москве с 17 по 27 октября
Кинокартины покажут в центре современного искусства "Гараж"
Читать полностью