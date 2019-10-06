Зрители Приморской Мариинки проводили овациями исполнителей оперы "Парсифаль"

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Последний в этом сезоне оперный концерт по произведению Рихарда Вагнера "Парсифаль" прошел на Приморской сцене Мариинского театра. Зрители проводили исполнителей длительными овациями, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Зрители принимали оперу очень хорошо, в финале устроили стоячие овации. Стоит отметить, что данный спектакль - событие для Приморского края. Это очень редко исполняемая в России опера, очень масштабная постановка, и публика это оценила и отметила", - сказал представитель пресс-службы.

Опера "Парсифаль" в России исполняется только в Мариинском театре. Впервые на приморской сцене спектакль показали в рамках IV международного дальневосточного фестиваля "Мариинский", который проходил с 24 июля по 9 августа, позже показы продолжились.

Для руководства оркестром во Владивосток специально пригласили дирижера оркестра в театре Deutsche Oper am Rhein в Дюссельдорфе Кристофа Штеккера. "Я очень счастлив работать с таким замечательными певцами, с таким прекрасным оркестром. У нас было не так много времени на подготовку, но мы проделали огромную работу. И я надеюсь… то есть, я хотел бы снова вернуться во Владивосток", - цитирует его пресс-служба приморского театра.

Продолжительность оперы в трех действиях - 5 часов 40 минут. Ее сюжет завязан вокруг судьбы "непорочного простеца" Парсифаля, которому суждено победить волшебника Клингзора, вернуть в королевство копье, пронзившее распятого Христа и искупить грехи других героев повествования. Мировая премьера оперы состоялась 26 июля 1882 года в театрально-концертном зале дворца Festspielhaus, на сцене Мариинского театра "Парсифаль" исполняется с 1997 года.