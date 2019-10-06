Фильм "Кино эпохи перемен" победил на фестивале документалистики "Россия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Документальный фильм режиссера Алексея Федорченко, автора картины "Война Анны", отмеченной премиями "Ника" и "Золотой орел", "Кино эпохи перемен" об истории Свердловской киностудии получил главный приз фестиваля документального кино "Россия" в Екатеринбурге. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь кинофестиваля Наталья Агапитова.

"Главный приз фестиваля, а также приз зрительских симпатий получил фильм Алексея Федорченко "Кино эпохи перемен", - сказала Агапитова. Премьерный показ ленты о жизни Свердловской киностудии в 1990-х годах состоялся на открытии фестиваля. Федорченко в мае этого года сообщил ТАСС, что задумка фильма появилась у него еще в начале 2000-х годов. Тогда он написал сценарий, а весной 2019 года снял фильм.

Главный приз и грант от Национального фонда поддержки правообладателей на съемки будущего фильма в размере 100 тыс. рублей вручили председатель жюри конкурса документальных фильмов Юрий Поляков и председатель жюри конкурса телевизионных фильмов Галина Прожико. Также победитель получил сертификат компании "Grant Buro" на оформление пакета международных грантов на кинопроизводство.

Приз за лучший полнометражный фильм в конкурсе документальных картин получил "Комбриг" (режиссер Валерий Тимощенко, Краснодар), за лучший короткометражный фильм - "Полет чемпиона" (режиссер Сергей Головецкий, Москва). В 2018 году в программе фестиваля появился конкурс телевизионных документальных фильмов. Лучшим на фестивале этого года был признан фильм "Fermata" (режиссер Олеся Фокина, Москва).

Фестиваль "Россия" проходит в Екатеринбурге с 1 по 6 октября в 30-й раз при поддержке Минкультуры РФ и с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. На фестиваль было заявлено 476 работ, из них 45 вошли в шорт-лист фестиваля. В разные годы председателями жюри смотра были, в частности, Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Показы фестиваля проходят в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.