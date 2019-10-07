ТЮЗ "Саби" из Владикавказа покажет в Улан-Удэ три спектакля в рамках "Больших гастролей"

УЛАН-УДЭ, 7 октября. /ТАСС/. Артисты Театра юного зрителя (ТЮЗ) "Саби" из Владикавказа покажут три постановки в Улан-Удэ в рамках программы "Большие гастроли". Об этом сообщил в понедельник журналистам и.о. директора ТЮЗа Хетаг Каиров.

"Мы привезли три спектакля - "Дочь Солнца", постановка с национальным колоритом, по мотивам абхазских сказаний, также это "Снежные человечки" (лирический рассказ о снеговичках по мотивам румынской народной сказки) и "Жили-были" (постановка по мотивам сказки Оксаны Розум "Потеха для смеха"). Это наш ответный визит: в сентябре у нас в гостях был Бурятский театр кукол "Ульгэр", который известен в театральных кругах по всей России, и наши дети, наконец, познакомились с искусством театра из Бурятии", - сказал Каиров.

Как отметил замминистра культуры Бурятии Николай Емонаков, спектакли будут показаны на двух сценах: в Русском драматическом театре им. Н.А.Бестужева и в Бурятском театре драмы им. Х.Н.Намсараева. "Мы очень благодарны программе "Большие гастроли", благодаря ей формируется единое театральное пространство: наши театры гастролируют, прославленные театры из других регионов приезжают к нам", - сказал он.

Гастроли ТЮЗа "Саби" в Бурятии продлятся с 7 по 9 октября.

Большие гастроли

Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр", как отметил его художественный руководитель Эрдэни Жалцанов, активно участвует в "Больших гастролях" с 2017 года и "объездил уже полстраны". "Кавказ стал для нас открытием, новой страницей с яркими впечатлениями, большим опытом", - добавил он.

Директор "Ульгэра" Баирма Дашидоржиева уточнила ТАСС, что гастроли проходили с 20 по 29 сентября в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и в Южной Осетии.

"Был очень горячий, гостеприимный прием, очень теплая атмосфера и незабываемый юный зритель, эмоциональный, открытый. Мы показали национальный спектакль Эрдэни Жалцанова "Поющая стрела" (эпос о воине Мээл- Бааторе, лауреат национальной премии "Золотая маска"), концертный вариант кукольного шоу "Ульгэр-шоу" и "Дюймовочка, или Колыбельная для мамы" (спектакль о маленькой девочке, которая разыскивает маму) режиссера Андрея Князькова", - рассказала Дашидоржиева.

ТЮЗ "Саби" основан в 1940 году, его название в переводе с осетинского означает "Малыш". В 2019 году театр открывает свой юбилейный 80-й сезон.

Федеральная программа "Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах.