Сто лет ожидания. Как создается письменность для живущих на Таймыре энцев

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Работа по созданию письменности для энцев, живущего на севере Красноярского края последнего бесписьменного народа Арктики, вышла на финишный этап. К концу года должен быть напечатан энецкий букварь и рабочие тетради к нему, а также подготовлен языковой видеокурс. О том, как создается письменность для малого народа, в материале ТАСС.

Энцы - один из коренных малочисленных самодийских народов России. По переписи 2010 года, их всего 221 человек. Живут они в основном в двух тундровых поселках на Таймырском полуострове - Потапово и Воронцово. Считается, что их предки пришли в Арктику с среднего Енисея и Томи, ассимилировав с местным населением охотников за дикими оленями.

"[Ученые] давно интересуются энецким языком, сто с лишним лет назад начали им заниматься. Многие изучали его, но воспринимали как диалект ненецкого языка. Ученый-лингвист Георгий Прокофьев называл энецкий язык енисейско-самодийским диалектом, он работал над ним, но не сумел завершить дело - погиб во время блокады Ленинграда. Многие брались за язык, но что-то происходило, и на половине пути они останавливались", - сказала ТАСС Зоя Болина, сотрудник Таймырского дома народного творчества, входящая в группу специалистов, работающих над энецкой письменностью.

Энцы долгое время не считались самостоятельной этнической группой, в советское время их приписывали к ненцам или нганасанам. При этом название "энцы", что значит на их языке "человек", предложил Прокофьев. Большинство энцев говорят на русском языке, носителями родного языка остаются несколько десятков человек. В прошлом были распространены два диалекта - тундровый, теперь практически утерянный, и лесной ("бай"), на котором говорят в Потапове.

Подготовка букваря

В наши дни проектом по созданию энецкой письменности занимаются Проектный офис развития Арктики "ПОРА" и Сибирский федеральный университет (СФУ). К работе привлечены ученые и немногочисленные носители языка. Предполагается не только создать, но юридически закрепить письменность этого народа. Заведующая кафедрой культурологии Наталья Копцева сообщила ТАСС, что энецкая письменность создается на основе кириллицы, в которую введут дополнительные знаки.

"Все наши северные языки основаны на кириллице, туда вводят особые, дополнительные символы, обозначающие звуки нашей речи. Такие есть в эвенкийской, нганасанской, ненецкой письменности", - сказала Болина. По ее словам, в энецком букваре может быть 37 букв. Ученые еще обсуждают необходимость отдельного буквенного обозначения тех или иных звуков.

Учебное пособие "Онай энчу букварь" разработано таймырским ученым, уроженкой Потапова Дарьей Болиной, долгое время проработавшей в Ленинградском институте языкознания Академии наук СССР. К концу 2019 года ожидается издание 200 экземпляров энецкого букваря, рабочих тетрадей и создание видеокурса.

Плотный вариант букваря недавно прошел апробацию в энецких поселках, куда выезжали специалисты для общения с носителями языка. Жители поселка помогали внести правки в энецкий алфавит. Учителя и воспитатели поселка познакомились с новым энецким букварем, а дети попали на пробные уроки. Ребята узнали названия частей тела, местоимения, слова осенней тематики и увидели ритуал поклонения огню, проведенный на энецком языке.

11 октября в Дудинке состоится специальная форсайт-сессия, посвященная будущему развитию энецкого языка. По словам директора Таймырского информационно-методического центра Анны Карташовой, издатели, ученые, методисты, учителя, тьюторы, авторы учебных пособий и носители языка составят дорожную карту по развитию энецкой письменности на ближайшие три года. В нее будут включены все основные участники и мероприятия, намечены источники финансирования.

Арктическая башня

Энцы известны своими уникальными легендами. Считается, что первая сказка этого народа была опубликована первым губернатором Енисейской губернии Александром Степановым в 1835 году. У энцев есть интересное предание о сотворении мира, создании людей и появлении народов и языков. Она очень похожа на библейскую легенду о вавилонской башне.

Согласно преданию, люди, в которых дух с черным лицом вдохнул пороки, попытались создать гигантское сооружение, чтобы забраться на небо. Как муравьи они неутомимо строили свою "башню", медленно, но неумолимо приближаясь к цели. Тогда дух - создатель всего живого хлопнул железными рукавицами, поднялся ураган, рассеявший людей по всему миру. Так, по легенде энцев, появились множество народов со своими обычаями и языками.

"Может быть, через 200-300 лет мы все перейдем на один язык как в древности. Но мы хотим, чтобы осталась письменность, и люди могли взять книги на энецком, почитать и услышать звуки. Через язык можно узнать культуру и душу человека", - сказала Болина.

По ее словам, работу над возрождением языка и созданием письменности затрудняет тот факт, что осталось мало носителей, особенно таких, которые знают язык в совершенстве.