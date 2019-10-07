Третьяковка и Театр Табакова запускают образовательный проект "Атом воображения"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея и Московский Театр Олега Табакова запускают совместный образовательный проект "Атом воображения". Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказали на презентации в понедельник о подробностях проекта.

"Мы объявляем сегодня об удивительной, на мой взгляд, программе, программе экспериментальной, это своего рода лаборатория. Тот опыт, в который, наверное, и мы, и Владимир Машков входим в первый раз. И нам бы очень хотелось, чтобы то, что Владимир придумал, было реализовано таким образом, чтобы потом могло бы стать какой-то важнейшей частью процесса постижения актерского мастерства", - сказала Трегулова.

В рамках проекта в течение учебного года в Третьяковской галерее состоятся занятия со студентами Театральной школы Табакова. Проект объединяет три направления: "Введение в русское искусство", "...И в жизни, и в искусстве" и "Формула вдохновения".

"Наш эксперимент "Атом воображения" будет направлен на то, ребята, чтобы вы смогли максимально подключить свое воображение к тем уникальным картинам, уникальным событиям, происходящим на этих картинах, к мастерам, к их жизням, которые они вложили в каждое движение кисти, - обратился Машков к студентам, которые пришли на презентацию. - Чтобы вы восстановили здесь и сейчас историю живописи, историю творчества, историю страны и дальше становились образованными, внимательными, чувствующим артистами".

По словам Машкова, в процессе программы студенты будут создавать этюды по мотивам тех или иных картин. "Мы будем изучать и дружбу, и одиночество в картинах, и потом попытаемся с ребятами восстановить то, что было на картинах, в реальном времени. Сами ребята найдут себе любимые картины, любимую ситуацию, попробуют проникнуть в замысел автора, в эпоху и сделать некий этюд", - сказал художественный руководитель театра.

Он добавил, что воображение - "один из главных элементов существования артиста, существования в профессии, в жизни, познавания его индивидуальности".

Также в рамках проекта артисты Московского Театра Олега Табакова Дарья Безсонова и Максим Скачков примут участие в записи бесплатного аудиогида по Третьяковской галерее, а совсем юные артисты театра Ростислав Бакланов и Алина Петрова запишут аудиогид для детей, посвященный выставке Василия Поленова, которая пройдет 17 октября 2019 года - 16 февраля 2020 года.