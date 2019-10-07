Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины II авторства Пьера-Этьена Фальконе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Эрмитаж проведет реставрацию портрета императрицы Екатерины II авторства Пьера-Этьена Фальконе - сына создателя памятника "Медный всадник" в Санкт-Петербурге, сообщила в понедельник пресс-служба терминала.

"Государственный Эрмитаж и Петербургский нефтяной терминал объявляют о запуске долгосрочной программы сотрудничества. Первым проектом, в котором примет участие ПНТ, станет реставрация портрета императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьена Фальконе", - говорится в сообщении.

Пьер-Этьен Фальконе - живописец, получил художественное образование в Париже, с 1765 года учился в Лондоне, а в 1773-1777 годах жил и работал в Петербурге. Здесь он получил престижный заказ написать портрет императрицы Екатерины II.

"Реставрация портрета Екатерины кисти П.-Э. Фальконе - значимый проект для Эрмитажа. Этот портрет чрезвычайно интересен как редкий иконографический тип, он отличается от привычных торжественных официальных портретов сочетанием парадности и интимности. 7 декабря портрет будет впервые показан после реставрации на одной из главных выставок года "Это сам Потемкин!", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора, главного хранителя Эрмитажа Светлану Адаксину.