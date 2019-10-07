Инклюзивный фестиваль "Доступный музей" открылся в ГМИИ им. Пушкина

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Международный инклюзивный фестиваль и конференция "Доступный музей" открылись в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в понедельник.

"В главной теме фестиваля "Почувствуй мир, как я" отражена вся история наших движений внутри проектов, связанных с особыми людьми, - отметила директор Пушкинского музея Марина Лошак. - Этот фестиваль дает огромное множество возможностей, потому что "почувствуй, как я" это и есть смысл существования нас как музея. Мы даем эту возможность - почувствовать и точно так же нам интересно "почувствовать, как вы". Это общее состояние, присущее процессу жизни, творчества, взаимодействия - кто бы мы ни были, какими бы возможностями ни обладали".

По ее словам, на фестиваль приехали лучшие специалисты из ведущих мировых музеев, таких как Рейксмузеум (Амстердам), Музей истории искусств (Вена), Музей Людвига (Будапешт) и Музей Пегги Гуггенхайм (Венеция). Среди участников фестиваля - художники, кураторы, арт-терапевты и сотрудники музеев из разных стран.

После приветственной речи был показан танцевальный этюд Ora rotundo ("Во весь голос"), который "Балет Москва" подготовил специально для Пушкинского музея.

Фестиваль продлится до 13 октября. В его программу войдут мероприятия, предназначенные для детей и взрослых, в том числе с инвалидностью: дискуссии, мастер-классы, перформансы, тактильные экскурсии, занятия на русском жестовом языке, лекции специалистов в области инклюзии.