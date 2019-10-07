В Петербурге представят работы финского художника XIX века Эдельфельта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Работы одного из самых выдающихся финских художников XIX века, Альберта Эдельфельта, представят в следующем месяце в Научно-исследовательском музее Российской Академии Художеств (Петербург). Об этом в понедельник сообщила бывший президент Финляндии (2000-2012 гг.), председатель правления Финской национальной галереи Тарья Халонен на вручении ей в Петербурге премии "Балтийская звезда".

Альберт Эдельфельт - известный финский художник (1854-1905). Автор картин "Бабы из Руоколахти", "Мать", "Рыбаки с дальних островов" и др.

По ее словам, этот выставочный проект, реализуемый совместно с Национальной галереей Финляндии, станет "прекрасным примером того, как искусство способно преодолевать границы и влиять на сердца и умы людей".

Международную премию "Балтийская звезда" за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона торжественно вручили в понедельник деятелям культуры из России, Швеции и Финляндии. Церемония прошла в Эрмитажном театре. Лауреатов приветствовал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который назвал вручение премии "прекрасным праздником интеллигентности".

Премию вручили переводчику, журналисту и литературному критику Кайсе Эберг Линдстен из Швеции. В ее переводах соотечественники прочли произведения российских авторов Федора Достоевского, Андрея Платонова, Светланы Алексиевич, а также детских писателей из России. В номинации "За поддержку культуры" премия присуждена искусствоведу, коллекционеру, меценату Нине Лобановой-Ростовской. В номинации "Память" названо имя драматурга, сценариста, поэта Александра Володина (1919-2001).

В числе лауреатов, которым в понедельник вручили "Балтийскую звезду", - председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Александр Калягин. Его приветствовал художественный руководитель Малого драматического театра-Театра Европы, народный артист России, режиссер Лев Додин. Он высоко отозвался об артистической и общественной деятельности Калягина.

"На посту руководителя Союза театральных деятелей России он хорошо защищает, а иногда спасает русский театр", - считает Додин.

О премии

Премия была учреждена в 2004 году Министерством культуры России, Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Всемирным клубом петербуржцев, Центром национальной славы и и фондом "Балтийский международный фестивальный центр". Среди лауреатов разных лет - кинорежиссеры Анджей Вайда, Александр Сокуров, актеры Донатас Банионис, Даниэль Ольбрыхский, театральные режиссеры Эймунтас Някрошюс, Люк Персеваль, композиторы Арво Пярт, Раймонд Паулс, Кшиштоф Пендерецкий, писатели Даниил Гранин, Томас Венцлова, Евгений Евтушенко, дирижеры Юрий Темирканов, Саулюс Сондецкис, хореограф Джон Ноймайер, певицы Елена Образцова и Эдита Пьеха.