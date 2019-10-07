В Петербурге открылась уличная выставка к 240-летию старейшего театрального вуза страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Уличная фотовыставка к 240-летию Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), старейшего театрального вуза страны, открылась в понедельник в центре Санкт-Петербурга. На ней представлены портретные фотографии и снимки спектаклей с участием выдающихся выпускников вуза, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"На Большой Морской улице представлены фотографии в нескольких вариантах - это большие портретные фотографии, есть стенд с выдающимися педагогами, которые преподавали в разные годы в институте, а также коллажи из студенческих спектаклей разных лет, с которых артисты начинали свой творческий путь", - рассказала собеседница агентства.

На выставке "РГИСИ-240, страницы истории" представлено более 250 уникальных снимков, многие из которых впервые стали доступны широкой публике. На фото в студенческие годы запечатлены актеры Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Анастасия Мельникова, Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Михаил Пореченков. Также на стендах можно увидеть снимки певицы Зары, лидера группы The Hatters Юрия Музыченко, пародистки Елены Воробей и других артистов, которые учились в РГИСИ.

Фотографии были собраны из архивов РГИСИ, некоторые предоставили музеи и театры Москвы и Петербурга, а также сами артисты и их родственники. Выставка будет работать до конца октября.

Российский государственный институт сценических искусств основан в 1779 году и является крупнейшим в Европе научно-образовательным центром, готовящим специалистов всех основных театральных профессий. В его состав входят семь факультетов, которые объединяют 18 кафедр, где преподают лучшие практики и теоретики современного театрального искусства, такие как Лев Додин, Валерий Фокин, Эдуард Кочергин, Григорий Козлов, Андрей Могучий.