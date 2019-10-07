Фильмы о войне "Сестренка" и "Крик тишины" вошли в программу кинофестиваля в Нальчике

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Военные драмы "Сестренка" Александра Галибина и "Крик тишины" Владимира Потапова покажут зрителям Недели международного кино, которая пройдет в Нальчике 14-18 октября. Об этом журналистам сообщили в понедельник в министерстве культуры Кабардино-Балкарии (КБР).

Новые фильмы известных российских кинорежиссеров жители и гости Нальчика увидят в последние дни фестиваля. 17 октября, помимо "Крика тишины", они смогут посмотреть работы Екатерины Устюговой "Право выбора. Вера", и "Песнь Лингшуи" Андрея Мышкина. Показ "Сестренки" запланирован на 18 октября. А откроется фестиваль "Кавказской пленницей", в тот же день состоится встреча с исполнительницей главной роли Натальей Варлей.

"14-18 октября в Нальчике пройдет Неделя международного кино "FEST-хиты". 14 октября после церемонии торжественного открытия фестиваля в Музыкальном театре состоится просмотр фильма "Кавказская пленница" и встреча с исполнительницей главной роли, заслуженной артисткой России Натальей Варлей", - говорится в сообщении.

Второй день фестиваля будет посвящен японскому кино, программу представит режиссер, директор международного фестиваля "Евразия" Рена Масуяма (Япония). Также посетители фестиваля смогут увидеть фильмы киргизского режиссера Айбека Даырбекова "Песнь древа" и Алексея Злобина "Лорик".

16 октября откроется ретро-страница фестиваля, тогда зрители смогут увидеть работы из фильмофонда Северо-Кавказской студии кинохроники: "Кольцо старого шейха" и "По следам Карабаира" Рафаэля Гаспарянца. Последний день фестиваля, помимо уже упомянутых показов, будет посвящен анимационному кино, кроме того, зрители увидят фильм "Однажды в Резекне" Александра Меркьюри и Александра Баршака.

"Все кинопоказы бесплатные, фильмы будут транслироваться в Государственном концертном зале в Нальчике. Фестиваль проводят министерства культуры РФ и КБР, а также Союз кинематографистов республики", - отмечено в сообщении.