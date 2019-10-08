Сирийские музейщики определят место хранения возвращенной из Канады в Дамаск мозаики V в.

ДАМАСК, 8 октября. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Возвращенная в Дамаск из Канады мозаика V века, которая в понедельник была представлена в Национальном музее сирийской столицы, будет экспонироваться в музейном саду около двух недель. После артефакт поместят на хранение в Дамаске или Латакии, точное место пока не определено, сообщил ТАСС глава Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд.

"Произведение искусства еще пару недель будет выставлено в саду перед главным входом в Национальный музей Дамаска (где на него можно будет посмотреть, не приобретая билета - прим. ТАСС). Затем мы начнем подыскивать постоянное место. Окончательного решения на этот счет пока нет, но, возможно, мозаика будет храниться в реставрационном зале в цитадели Дамаска либо в Латакии. В этом городе на побережье Средиземного моря готовится к открытию новый музей с большим садом для артефактов разных эпох", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такой подход объясняется тем, что в главном и старейшем музее страны уже имеется "достаточное количество" экспонатов такого рода, а площадей для них, наоборот, не хватает. "Однако все это решаемо, а для решения, по большому счету, нужно только время. Главное, что спустя долгие годы мы наконец вернули эту мозаику", - сказал Хамуд.

Седьмого октября в Национальном музее Дамаска прошла церемония по случаю возвращения в Сирию более чем 1500-летней мозаики, украденной в 1990-е годы. Артефакт, который располагался на полу в храме на территории современных провинций Идлиб или Хама, вывезли из страны контрабандным путем, а после вместе с 34 другими произведениями искусства из Сирии экспонировали в музее Монреаля.

Первоначально канадские власти согласились вернуть мозаику, ее должны были привезти в Сирию в 2011 году. Однако позже Канада изменила свое решение, мотивируя это тем, что в арабской республике начались военные действия. В итоге артефакт получилось вернуть лишь спустя долгое время благодаря деятельному участию канадского бизнесмена сирийского происхождения Мухаммада ар-Рамли.

О музее

Национальный музей Дамаска расположен в центре сирийской столицы рядом с османским комплексом Текия ас-Сулеймания и Дамасским университетом. Основанный в 1919 году при первом и последнем короле Сирии Фейсале I, музей является старейшим в республике учреждением культурного наследия.

Его экспозиция охватывает более 11 тысячелетий. В частности, в ней представлены реликвии Пальмиры, а также Мари, Эблы и Угарита - еще более древних городов-государств, существовавших на территории современной Сирии от Восточного Средиземноморья до Евфрата.

В 2012 году, когда гражданская война в Сирии затронула Дамаск и ближайшие пригороды, музей было решено закрыть, а более 300 тыс. его экспонатов - вывезти и спрятать от возможного расхищения. Повторное открытие состоялось 29 октября 2018 года, однако отдельные залы до сих пор находятся на реставрации и закрыты для посещения.