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Шахназаров попросил Госдуму обсудить вопрос о бесплатном втором высшем образовании в кино

По словам генерального директора киностудии "Мосфильм", традиция ВГИКа такова, что многие люди, уже имеющие образование, приходят в режиссуру

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Режиссер, сценарист и генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров обратился к Государственной думе с просьбой обсудить вопрос о возможности получения второго бесплатного высшего образования для кинематографистов. Об этом он сообщил во вторник на открытии выставки, посвященной 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК).

"Мне кажется, что было бы важно решить вопрос о втором бесплатном высшем образовании. Традиция ВГИКа такова, что многие люди, уже имеющие образование, приходят в режиссуру, в сценаристы. И таким образом, у этих молодых людей часто нет возможности учиться [из-за недостатка средств]. Я прошу Государственную думу, может быть, найти возможность вернуться к этому вопросу. Для этого, мне кажется, не надо бюджетные места расширять, просто это должен быть конкурс, как это было в советское время: многие наши мастера имели второе высшее образование", - сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщала, что планирует обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением сделать второе высшее образование для режиссеров и сценаристов бесплатным.

Шахназаров также поблагодарил Государственную думу за то, что она приняла участие в организации выставки "ВГИК-100". "И благодарен лично Вячеславу Викторовичу Володину за то, что он возглавил попечительский совет ВГИКа <...> Я закончил ВГИК давно и должен сказать, что всем, чего я реально добился в жизни, обязан ВГИКу. Это выдающаяся школа, которую прошли практически все великие советские и российские кинематографисты, которые составили славу советского и российского кино и фильмы, которые до сих пор остаются любимыми у десятков миллионов наших соотечественников и зарубежных зрителей", - добавил Шахназаров.

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияЯмпольская, Елена АлександровнаШахназаров, Карен Георгиевич
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