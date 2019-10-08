Володин призвал Госдуму подключиться к решению проблем российского кинематографа

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Депутатам Госдумы необходимо подключиться к возрождению российской кинематографической школы через решение проблем Всероссийского государственного института культуры (ВГИК). Об этом в понедельник заявил спикер Думы Вячеслав Володин на открытии выставки в здании нижней палаты, посвященной 100-летию института.

Председатель Думы обратил внимание на "беспрецедентную" кинематографическую школу ВГИК. "Эта та школа, которая создала мощь нашей страны, нашу киноиндустрию, когда еще в мире далеко ее не было, - подчеркнул Володин. - Сегодня она, как мы видим, развивается, опираясь на традиции".

"Затем мы стали проигрывать. Почему? Необходимо искать эти ответы здесь, в том числе в Государственной думе, и решать те проблемы, которые сейчас стоят перед ВГИК с тем, чтобы вот эта наша знаменитая школа, русская школа киноискусства возродилась, чтобы она была лучшей в мире", - заявил Володин. По его словам, меры поддержки студентов и выпускников ВГИК могут касаться предоставления служебного жилья, права на второе бесплатное высшее образование.

"Хочется поздравить наш ВГИК со столетием, они вступают во второе столетие. И [желаю], чтобы второе столетие было такое же славное, как первое, чтобы они вот этот путь, второе дыхание, которое у них должно открыться на втором уже столетии, могли пронести дальше", - сказал Володин. В осмотре экспозиции также приняли участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, лидер думских коммунистов Геннадий Зюганов, актеры и режиссеры ВГИК.

Ректор ВГИК Владимир Малышев в свою очередь поблагодарил руководство нижней палаты за организацию выставки. "Спасибо вам за то, что предоставили нам самый, наверно, грандиозный выставочный зал. ВГИКу 100 лет, но тем не менее он паутиной не покрылся, у нас по-прежнему учатся талантливые студенты, преподают замечательные педагоги, мы не отходим от российских традиций. Даже в последние 10 лет были попытки внедрить нам американскую киношколу и так далее. Мы, конечно, должны учитывать технические инновации, но ВГИК стоит и стоять будет на российских традициях", - подчеркнул он.

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.