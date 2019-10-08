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Выставка к 100-летию со дня рождения писателя Федора Абрамова открылась в Ереване

Один из стендов посвящен его поездке в Армению в 1978 году

АРХАНГЕЛЬСК, 8 октября. /ТАСС/. Выставка "Созидающее слово художника", посвященная 100-летию со дня рождения советского писателя Федора Абрамова, открылась в Российском центре науки и культуры в Ереване. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.

"Посетители могут ознакомиться с информацией о писателе и его творчестве, прочесть цитаты из его произведений и публичных выступлений, рассмотреть фотографии писателя и его родной деревни Верколы", - говорится в сообщении.

Один из стендов посвящен поездке Абрамова в Армению в 1978 году. "Мы гордимся своими земляками, трепетно сохраняем память о них. Отмечая юбилейные даты, мы стремимся, чтобы как можно больше людей почувствовали свою сопричастность этому событию", - цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Игоря Орлова на открытии выставки.

В 2019 и 2020 годах выставки, посвященные Абрамову, откроются и в других представительствах Россотрудничества на территории иностранных государств.

Федор Абрамов (1920-1983) - уроженец села Веркола Архангельской губернии, писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, направления советской литературы 1960-1980-х годов. В Архангельской области 2020 год объявлен годом Федора Абрамова.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичАрменияРоссияАрхангельская область
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