В Москве пройдет выставка личных вещей писателей, рассказывающая об их отношении к моде

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Выставка личных вещей и черновых рукописей 21 писателя "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль", которая расскажет об их имидже, отношении к моде и стилю, откроется 15 октября в центральном здании Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В.И. Даля, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея.

"Личные вещи и черновые рукописи двух десятков писателей и поэтов от Льва Толстого до Алексея [Николаевича] Толстого позволят не только представить их отношение к моде и стилю, но и - по замыслу кураторов проекта - послужат развенчанию стереотипных представлений о внешнем виде писателей и характере их работы. Рассказ о каждом из героев выставки сосредоточен не только на вопросах следования определенной моде в одежде и выборе письменных принадлежностей, но и на том, как создавался писательский имидж и менялась со временем их литературная репутация", - отметили в пресс-службе.

Выставка будет проходить до 15 декабря. На ней представят вещи и рукописи Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Островского, Ивана Тургенева, Николая Лескова, Антона Чехова, Ивана Бунина, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Александра Блока, Андрея Белого, Максимилиан Волошина, Максима Горького, Леонида Андреева, Валерия Брюсова, Михаила Булгакова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Михаила Пришвина, Всеволода Вишневского, Алексея Толстого. К выставке подготовлена культурная программа: кураторские показы, лекции и круглые столы с участием историков литературы и моды.

Кураторы проекта намерены ответить в нем на такие вопросы как "Всегда ли граф Лев Толстой одевался просто и ходил босым, как на портрете кисти Ильи Репина?", "Когда неизменными атрибутами Антона Чехова стали пенсне, галстук-бабочка и трость?", "У какого французского портного заказывал костюм советский писатель Алексей Толстой?".

Проект проходит под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России и объединяет 15 крупнейших литературных музеев страны. Организаторы - ГМИРЛИ имени В.И. Даля, Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" и Государственный музей Л.Н. Толстого.

Разрушить мифологизированный образ

"Более 20 героев нашей выставки, как правило, имеют четко сформированный визуальный образ благодаря портретам, сохранившейся иконографии, а иногда и содержанию произведений <…> Личные вещи литераторов, их письменные принадлежности, собранные на выставке, часто позволяют разрушить мифологизированные образы писателей. Но, помимо личных вещей, мы задействуем черновики и творческие рукописи, чтобы показать нелегкий творческий процесс знаменитых авторов", - прокомментировал ТАСС куратор выставки, заместитель директора ГМИРЛИ им. В.И. Даля по научной работе Эрнест Орлов.

Как сообщил ТАСС директор ГМИРЛИ им. В.И. Даля Дмитрий Бак, автором идеи выступила директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, а концепция разработана совместно. "Наш выставочный проект уже третий из числа крупных межмузейных выставок, созданных в рамках работы Ассоциации литературных музеев при Союзе музеев России <...> Потом планируется проводить выставку на площадках крупнейших литературных музеев России, например, в "Шолохов-центр" в Ростове-на-Дону", - сказал Бак.