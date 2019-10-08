В Ярославской области завершился ремонт Толгской обители

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Кровли, башни и корпуса Свято-Введенского Толгского монастыря в Ярославской области восстановлены, ремонтные работы завершились в соответствии с планом. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter министр культуры Владимир Мединский.
Монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. 21 августа в Свято-Введенском Толгском женском монастыре отметили 705-летнюю годовщину с момента обретения Толгской иконы Божией Матери и основания обители.
"В 2019 [году] - 705 лет со дня основания Толгского монастыря в Ярославской области. Годом ранее по поручению президента Министерство культуры РФ выделило монастырю субсидию на ремонт кровли церквей, башен, корпусов и других построек. Работы завершены в срок и в полном объеме", - написал Мединский.
В 2019 — 705 лет со дня основания Толгского монастыря в Ярославской обл. Годом ранее по поручению Президента @Culture_RF выделило монастырю субсидию на ремонт кровли церквей, башен, корпусов и др. построек. Работы завершены в срок и в полном объеме. pic.twitter.com/nbKfveTAQr— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 8 октября 2019 г.
Ремонтные работы начались в 2018 году по распоряжению президента РФ, субсидия составила более 50 млн рублей. Реализация проекта была на особом контроле Минкультуры.
Как уточнили ТАСС в правительстве Ярославской области, работы велись на 12 объектах ансамбля - это кровли корпусов с кельями, четверик Введенского собора, сестринская трапезная, угловые башни. Также велись работы по реставрации церкви Спаса Нерукотворного с больничными палатами, Крестовоздвиженского корпуса. Ранее в обители отремонтировали кровлю Никольского храма.
Толгская обитель
Свято-Введенский Толгский женский монастырь относится к Ярославской епархии Русской православной церкви. Обитель расположена в Ярославле на левом берегу Волги.
Монастырь был основан в 1314 году, как мужской, епископом Ростовским Прохором на месте чудесного обретения им иконы Богородицы (Толгская икона), ставшей главной святыней обители. В 1928 году монастырь был закрыт, а в 1987 году передан РПЦ и вновь открыт как первая возрожденная женская обитель. За каменной стеной монастыря находится уникальный парк из сибирского кедра.