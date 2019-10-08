В Ярославской области завершился ремонт Толгской обители

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Кровли, башни и корпуса Свято-Введенского Толгского монастыря в Ярославской области восстановлены, ремонтные работы завершились в соответствии с планом. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter министр культуры Владимир Мединский.

Монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. 21 августа в Свято-Введенском Толгском женском монастыре отметили 705-летнюю годовщину с момента обретения Толгской иконы Божией Матери и основания обители.

"В 2019 [году] - 705 лет со дня основания Толгского монастыря в Ярославской области. Годом ранее по поручению президента Министерство культуры РФ выделило монастырю субсидию на ремонт кровли церквей, башен, корпусов и других построек. Работы завершены в срок и в полном объеме", - написал Мединский.