Китай станет ключевой страной - гостем Петербургского культурного форума

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Китайская Народная Республика станет ключевой страной - гостем VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщил во вторник на заседании оргкомитета форума в Доме правительства заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

Ранее сообщалось, что статус "страна-гость" получат ФРГ и КНР. "В 2019 году особый статус участия в Санкт-Петербургском форуме "страна-гость" присвоен Китайской народной республике. <...> Решили сделать акцент именно на КНР как на ключевой <...> стране форума", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что оргкомитет "не закрывается от ФРГ и с удовольствием ждет гостей оттуда, приглашения соответствующие направлены".

Специально к форуму страна-гость формирует собственную программу. Эта программа включает дискуссионные и культурные мероприятия с участием деятелей и экспертов мирового уровня в области культуры и искусства, а также творческих коллективов и исполнителей. Одна из задач программы страны-гостя - познакомить широкую аудиторию с национальной культурой. По словам Степанова, в рамках программы, посвященной КНР, запланированы панельная дискуссия, несколько круглых столов, а также показ спектакля "Принц Лань Лин" Китайского государственного драматического театра.

Также замминистра напомнил, что в этом году введен новый статус - специальные программы культурного форума. На предстоящем форуме программы с таким статусом представят Турция и Форум славянских культур.

О форуме

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема в этом году: "Культурные коды в условиях глобализации". Форум развивается параллельно в трех направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. В этом году Общественный поток форума включает в себя более 100 мероприятий - все они пройдут бесплатно для зарегистрированных на поток участников.

Основные площадки форума в 2019 году: Главный штаб Эрмитажа, Российский этнографический музей, ЦВЗ "Манеж". Однако его мероприятия традиционно проходят и на других многочисленных культурных площадках, популярных среди горожан и гостей Петербурга.