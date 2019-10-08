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Зрительные залы и оборудование 93 волгоградских домов культуры обновили за три года

На это средства было выделено 64,3 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Почти 100 домов культуры в Волгоградской области в течение трех лет получили 64,3 млн рублей по партийному проекту "Единой России" "Культура малой Родины". На эти средства были закуплены кресла в зрительные залы, установлено современное световое оборудование, приобретены костюмы для артистов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Волгоградской облдумы.

"В Волгоградской области в 2017-2019 годах в партийном проекте "Культура малой Родины" приняли участие 93 дома культуры, им оказана поддержка в размере 64,3 млн рублей - от 300 тыс. до 1 млн рублей каждому из 93 ДК. На эти деньги закуплены кресла в зрительные залы, обновлен сценический интерьер, приобретены костюмы для творческих коллективов, установлено современное звуковое и световое оборудование", - сказала представитель облдумы.

Федеральный партийный проект "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван разнообразить культурный досуг жителей и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований. По проекту реализуются три направления: "Местный дом культуры", "Театры малых городов" и "Театры - детям".

Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы, координатор партийного проекта Ольга Казакова накануне побывала в культурно-досуговом центре поселка Средняя Ахтуба, где в зрительном зале установлены новые кресла и закуплено световое оборудование.

"Развитие культуры в регионе выходит на новый уровень, а качество работы и техническое состояние учреждений культуры даже в районах области не уступает городским", - приводит пресс-служба слова Казаковой.

Теги
РоссияВолгоградская область
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