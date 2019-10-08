Театр из Владикавказа впервые прибыл в Калининград в рамках программы "Большие гастроли"

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Русский академический театр им. Евгения Вахтангова из Владикавказа впервые прибыл в Калининград в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Во вторник артисты открывают выступления в самом западном регионе страны спектаклем "Лес" по пьесе Александра Островского. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Калининградского областного драматического театра Лидия Пименова.

"Артисты Русского академического театра им. Евгения Вахтангова из Владикавказа прибыли в Калининград. Они будут играть на сцене калининградского областного театра восемь дней и дадут семь спектаклей. Сегодня гастроли открываются спектаклем "Лес". Все билеты на первый спектакль проданы - аншлаг", - сказала Пименова.

Гастрольный репертуар рассчитан на все категории зрителей, это в основном комедии, музыкальный пластический спектакль и два спектакля для детей от малышей до старших школьников.

"Артисты из Владикавказа прибыли в Калининград впервые. Это обменные гастроли по федеральной программе "Большие гастроли", - уточнила собеседница, заметив, что эта программа позволяет театрам отправляться в отдаленные от них регионы со всеми декорациями и показывать полноценные спектакли. Пименова отметила большой интерес калининградской публики к открывающимся гастролям.

Федеральная программа "Большие гастроли" направлена на формирование единого культурного пространства России. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории. С 2018 года в программу вовлечены 85 субъектов страны.