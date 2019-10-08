В Госдуме пройдет концерт на российских инструментах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Концерт с использованием музыкальных инструментов российского производства пройдет в Госдуме в середине ноября, сообщила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

"Мы договорились с министерством промышленности и торговли, [спикер Госдумы] Вячеслав Викторович [Володин] одобрил инициативу нашего комитета, и 12 ноября в пять часов в Малом зале Государственной думы состоится концерт. Редкое мероприятие - концерт, призванный продемонстрировать возможности отечественных музыкальных инструментов, производство которых успешно возрождается сейчас в том числе в рамках нацпроекта", - сказала она на заседании комитета во вторник.

По словам Ямпольской, сейчас верстается программа, будут приглашены "звездные" гости, детские коллективы, представители регионов.