Власти Ингушетии намерены повысить посещаемость кинопоказов

МАГАС, 8 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии работают над повышением посещаемости кинопоказов в регионе. В частности, планируется открыть кафе в государственном кинотеатре и проводить опросы по выбору фильма для показа, сообщила ТАСС замминистра культуры Людмила Гетагазова.

"Мы сейчас будем решать, как нам увеличить посещаемость в единственном государственном кинотеатре нашего Центра культурного развития в Магасе. Мы собираемся отправить письмо в правительство республики, чтобы попросить наши ведомства и организации, в том числе и школы, подключиться к этому процессу, будем рассматривать опыт других регионов, в частности, когда заключаются договоры с учреждениями на посещение ими киносеансов. К примеру, при заключении договоров со школами ее ученики и педагоги будут посещать кинопоказы", - сказала Гетагазова.

По ее словам, набрать необходимую аудиторию Центру культурного развития довольно сложно, поскольку он находится на окраине города. Кроме того, кино не является основным видом досуга для жителей региона.

"Это, скорее всего, национальная черта, но исправить ситуацию возможно, для этого нами будет принят весь комплекс мер. Фильмы будем показывать только те, которые хотели бы видеть жители региона, будем проводить опрос, показы будут проводиться по заявкам того или иного учреждения, ведомства, с которым заключим договор. Также будем создавать такие условия, как кафе с продажей попкорна, напитков и мороженого, развлекательные площадки", - добавила собеседница агентства.

15 сентября министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал работу ряда регионов России по реализации программы кинофикации, которая началась в 2016 году. Эффективность работы регионов в рамках программы оценивается по пяти критериям, в том числе общему количеству кинопоказов, зрителей и сумме сборов. Мединский отметил, что некоторые кинозалы работают неэффективно: ряд проблем существует в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. По информации пресс-службы Минкультуры РФ, с 2015 по 2019 год в субъектах России по программе кинофикации малых городов открыты 789 переоборудованных кинозалов. Посещаемость за весь период в указанных залах составила около 20 млн человек. Всего до 2024 года будут открыты еще 1200 кинозалов.