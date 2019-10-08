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В театре им. Волкова в Ярославле начали проводить открытые репетиции

Зрители также смогут посетить бенефисы артистов, первый из которых пройдет 11 октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Проект "Открытый театр", который позволит зрителям посетить репетиции и бенефисы артистов, стартовал в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"С 8 октября у нас стартовал проект "Открытый театр". Сегодня состоялись открытые репетиции пьес Шекспира в фойе театра, в качестве режиссера выступил Андрей Зубков. Также прошла первая экскурсия по театру для детей", - сказала собеседница агентства.

Открытые репетиции будут проходить пять дней в неделю - со вторника по субботу, с 12 до 15 часов. Актеры Волковского театра будут репетировать сцены из известных пьес Уильяма Шекспира. В это же время будут проходить экскурсии по театру, актеры расскажут о жизни Волковского театра.

Первый бенефис состоится на камерной сцене 11 октября. О своем творческом пути расскажет народный артист РФ Валерий Кириллов.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Теги
РоссияЯрославская область
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