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Выставка номинантов Премии Кандинского открылась в Москве

Ее можно посетить до 17 ноября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Выставка номинантов Премии Кандинского торжественно открылась во вторник вечером в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке. В экспозицию, которая будет открыта для публики с 9 октября по 17 ноября, вошли произведения 30 номинантов - многие работы демонстрируются в России впервые.

"На выставке представлены проекты 30 номинантов, вошедших в лонг-лист премии по итогам двух туров голосования экспертного совета. Беспрецедентный состав экспертного совета - 21 человек, в который вошли ведущие специалисты из разных регионов страны, позволил отобрать наиболее сильные проекты и продемонстрировать наиболее объективную картину современного искусства в России на сегодняшний день", - сказала на открытии исполнительный директор международного культурного фонда Breus Foundation, проектом которого является Премия Кандинского, Людмила Корсик.

В экспозицию вошли работы таких художников, как Евгений Антуфьев, Таус Махачева, Ирина Корина, Хаим Сокол, Александра Паперно, Тимофей Радя и других. По словам Корсик, в этом году значительно "помолодела" номинация "Проект года". "Несмотря на относительно юный возраст, многие номинанты уже зрелые, состоявшиеся и признанные художники", - сказала исполнительный директор фонда. Многие работы демонстрируются в России впервые, так как были сделаны художниками для международных проектов. Также особенностью выставки номинантов этого года Корсик назвала большое количество видеопроектов - шесть.

В главной номинации "Проект года" представлены 15 произведений, десять принадлежат молодым художникам и пять книг претендуют на звание лучшего исследования в области истории и теории современного искусства. Корсик отметила, что впервые в истории премии выставка номинантов проходит в музейном пространстве, что отражает новую концепцию конкурса. С этого года выставки номинантов будут проходить в стенах и при сотрудничестве с ведущими музеями и арт-институциями страны.

Список финалистов премии (шорт-лист) будет объявлен в конце октября, а победители станут известны на церемонии награждения, которая пройдет в ММОМА 13 ноября. Всего в 2019 году в оргкомитет премии поступило 636 заявок от соискателей из 73 городов России, включая Нижний Тагил, Иркутск, Находку, Геленджик, Анапу, Гудермес и многие другие. В научную номинацию, где могут участвовать не только россияне, но и граждане других стран, заявки поступили также из США и Чехии.

Лауреат в номинации "Проект года" получит 1,8 млн рублей, в номинации "Молодой художник. Проект года" (до 35 лет) - 450 тыс. рублей. Призом в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" является издание работы на русском или английском языках.

О премии

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда Breus Foundation. Задачами Премии Кандинского являются поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.

Лауреатами премии в главной номинации "Проект года" становились: Анатолий Осмоловский (2007), Алексей Беляев-Гинтовт (2008), Вадим Захаров (2009), Александр Бродский (2010), Юрий Альберт (2011), АЕС+Ф (2012), Гриша Брускин (2012), Ирина Нахова (2013), Павел Пепперштейн (2014), Андрей Филиппов (2015), Андрей Кузькин (2016), Группировка ЗИП (2017).

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