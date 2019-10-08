Концерт симфонического оркестра открыл музыкальный фестиваль ArsLonga-2019 в Москве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль ArsLonga открылся в Большом зале Московской консерватории во вторник вечером. До 16 ноября в рамках основной программы планируется провести пять концертов классической музыки с участием выдающихся мастеров сцены, а также "Музыкальный марафон", сообщили во вторник в пресс-службе мероприятия.

"Фестиваль ArsLonga продлится до 16 ноября и представит основную и региональную программу. Сразу после концерта-открытия стартует региональная программа. Художественный руководитель фестиваля ArsLonga, пианист Иван Рудин, актеры театра и кино Игорь Миркурбанов, Дарья Мороз и Московский государственный симфонический оркестр отправятся в Севастополь и Симферополь, где выступят с симфоспектаклем "Мастер и Маргарита" по мотивам романа Михаила Булгакова (режиссер - Александр Баркар). В спектакле звучит музыка Баха, Моцарта, Вагнера, Штрауса, Рахманинова, Шостаковича, Шнитке", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля на разных площадках Москвы пройдет серия разножанровых концертов, а также лекции и мастер-классы от мэтров музыкального искусства. "Основная программа продолжится 20 октября концертом "Путешествие джентльмена". В этот вечер Московский государственный симфонический оркестр под руководством итальянского маэстро Никола Джулиани представит в БЗК образы князя Игоря, Манфреда, барона фон Айзенштайна, а во втором отделении исполнит сюиту Рихарда Штрауса к пьесе Мольера "Мещанин во дворянстве", - добавили в пресс-службе.

В этом году "Музыкальный марафон" будет посвящен Рахманинову. "Кульминацией всего фестиваля станет "Рахманинов-марафон", в рамках которого 16 ноября на сцене концертного зала "Зарядье" прозвучат все концерты выдающегося российского композитора Сергея Рахманинова. Его произведения исполнят лауреаты и участники Международного конкурса имени П. И. Чайковского разных лет и художественный руководитель фестиваля, пианист Иван Рудин в сопровождении ведущих представителей нового поколения российской дирижерской школы и государственного симфонического оркестра "Новая Россия", - уточнили организаторы.

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga проходит в Москве с 2000 года по инициативе Рудина. Ежегодно программа проекта объединяет известных российских и зарубежных исполнителей и коллективы. В разные годы в фестивале принимали участие Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе, Евгений Королев, Юстус Франтц, Константин Хабенский, Анатолий Белый и другие. С 2018 года лучшие концерты фестиваля представляют в регионах. Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы.