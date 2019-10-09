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Песенный фестиваль "Добровидение" в Петербурге собрал более 1 тыс. участников

Гала-концерт пройдет 10 октября на "Сибур арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Международный фестиваля народной песни "Добровидение", который открылся в среду в Санкт-Петербурге, собрал более тысячи участников из регионов России, ближнего зарубежья и стран Европы. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь фестиваля Олег Гервалов.

"Приехали более 1 тыс. человек участников в составе более чем 100 коллективов из самых разных стран. Если раньше у нас были в основном из стран Кавказа, Украины, Белоруссии, то в этот раз к нам приехали коллективы и из Эстонии, Чехии, мы увидели, что к нам начали подтягиваться люди из Восточной Европы", - рассказал собеседник агентства. По словам Гервалова, в этот раз на фестиваль впервые состоялся визит высшего должностного лица одного из государств - его посетил президент Молдавии Игорь Додон.

Среди почетных гостей фестиваля также вдова Иосифа Кобзона, который был соучредителем "Добровидение", Нелли Кобзон и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Концерты проходят на нескольких площадках - в Российском этнографическом музее, Государственной академической капелле, а гала-концерт пройдет 10 октября на "Сибур арене", которая вмещает 7 тыс. зрителей.

"Участники самые разные, есть танцевальные коллективы, есть сольные исполнители, просто музыканты. Принимают участие люди, которые играют на национальных инструментах, например, шаманских, а также хоры - Валаамского монастыря, православный хор инженерных войск "За веру и отечество", - рассказал пресс-секретарь.

Широко представлены на "Добровидении" и регионы России - в Петербург приехали участники с Алтая, из Брянской, Ленинградской областей, Карелии, казачьи коллективы. "Основная цель - доказать, что музыка народная, артисты, которые зачастую учатся в специализированных заведениях, потому выступают в деревнях, маленьких городках, должны быть услышаны на широком уровне", - пояснил Гервалов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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