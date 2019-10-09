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Писатель Михаил Шишкин стал почетным доктором Бухарестского университета

Автор - это "интерфейс между землей и небом, между жизнью и текстом", отметил Шишкин

БУХАРЕСТ, 9 октября. /ТАСС/. Сенат Бухарестского университета присвоил звание почетного доктора (Doctor Honoris Causa) российскому писателю Михаилу Шишкину. Церемония состоялась в среду в актовом зале учебного заведения, где собрались румынские ученые, переводчики, литераторы.

"В лице Михаила Шишкина Бухарестский университет чествует выдающегося представителя мирового писательского сообщества, который решительно оставил свой отпечаток в мировой литературе, - сказала в похвальном слове (Laudatio) профессор-славист Бухарестского университета Антоанета Олтяну, которая перевела четыре его книги на румынский язык. - Звание почетного доктора присваивается за всю литературную деятельность, за бесспорный вклад в современную мировую литературу, а также за твердость его голоса в мире".

"Автор - это интерфейс между землей и небом, между жизнью и текстом, он может доставить людей из преходящего времени в вечность, - сказал Шишкин в ответном слове, поблагодарив за оказанную ему честь. - <...> Мы можем преодолеть смерть только при помощи слова и любви".

В ходе пребывания в Румынии писатель принял участие в Международном фестивале литературы и переводов (FILIT) в Яссах (2-6 октября).

Шишкин живет в Швейцарии, он - лауреат трех литературных премий "Русский Букер", "Большая книга" и "Национальный бестселлер". В Румынии переведены его книги "Письмовник" (2012), "Венерин волос" (2013), "Взятие Измаила" (2016) и "Пальто с хлястиком"(2017).

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РумынияРоссия
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