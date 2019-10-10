Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

При этом о конкретных идеях и договоренностях пока речи не идет

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Киностудия Marvel Studios может снять фильм о супергероях, в котором все роли исполнили бы женщины. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на слова актрисы Бри Ларсон, исполнявшей в нескольких картинах студии роль персонажа по имени Кэрол Дэнверс или Мисс Марвел.

По словам Ларсон, они вместе с другими актрисами, задействованными в картинах Marvel, ранее обсуждали перспективу создания полностью женского супергеройского кино с главой студии Кевином Файги. "Я бы сказала, что очень много женщин из актерского состава Marvel подошли к Кевину и сказали: "Мы вместе займемся этим. Мы хотим сделать это", - приводит журнал слова актрисы.

"Вы понимаете, что не я несу ответственность за будущее Marvel, - отметила Ларсон. - Но если мы действительно будем гореть желанием сделать это, если мы с любовью отнесемся к этому, и достаточное число людей по всему миру будут говорить о том, что хотят этого, возможно, это случится".

Картина "Капитан Марвел" (Captain Marvel, 2019) режиссеров Анны Боден и Райана Флека, главную роль в котором исполнила Бри Ларсон, собрал в мировом прокате более $1,1 млрд. Вместе с ним в этом году сборы еще двух фильмов производства Marvel преодолели рубеж в $1 млрд. Первый из них - "Алладин" (Aladdin, 2019) Гая Ричи - собрал в мировом прокате $1,05 млрд. Второй - "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019) - установил исторический рекорд по мировым сборам, заработав за время проката почти $2,8 млрд, опередив предыдущего рекордсмена - блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар" (Avatar, 2009).

Теги
США
Реклама на ТАСС
Российский фильм "Ваш репетитор" получил награду кинофестиваля БРИКС в Бразилии
За победу в номинации боролись по две ленты от каждой из стран "пятерки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС