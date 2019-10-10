Умер автор серии картин "Петербургские коты" Владимир Румянцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября. Об этом в четверг сообщил музей на своей странице "ВКонтакте".

"9 октября 2019 не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека", - говорится в сообщении.