Правительство одобрило внесение в Госдуму поправок в закон о льготах для книжных магазинов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму поправок в закон, предусматривающих льготы для книжных магазинов. Министр культуры РФ Владимир Мединский в четверг пояснил журналистам, что законопроект подразумевает льготные условия по аренде.

"Мы предлагаем разрешить нашим государственным учреждениям культуры - библиотекам, музеям, если у них есть свободные площади, предоставлять эти площади книжным магазинам для книготорговли и проведения сопутствующей культурной деятельности - встреч с писателями, читательских конференций, литературных гостиных. И предоставлять им площади на льготной основе. Какая это будет льготная основа уже решат местные власти или федеральные власти, если речь пойдет о федеральном имуществе, но на мой взгляд, стоимость аренды должна начинаться с рубля, на аукционе от рубля в зависимости от того, насколько предприниматель занимающийся книжной, книготорговлей, просветительской деятельностью аренду потянет", - сказал Мединский после заседания правительства.

По его словам, такая ситуация вызвана тем, что книжные магазины признаны субъектами рынка, у них нет никаких льгот, и "они конкурируют на рынке с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами, магазинами по продаже нижнего белья и автосалонами".

"Конечно, в этих условиях никаких шансов у них выжить просто нет. Никаких государственных льгот, муниципальных льгот во всех европейских столицах у них тоже нет. Следствием этого является высокая стоимость книг, у нас стоимость книг приблизилась к европейской. Потому что в этой стоимости 30 процентов - расходы на аренду", - отметил Мединский.

Министр надеется, что новый подход позволит увеличить количество книжных магазинов и снизить цены, а также позволит вернуть их в малые и средние города. "Законопроект касается каждого из нас. Хотя мы привыкли считать, что мы самая читающая страна в мире, но в действительности ситуация, особенно с книгораспространением, у нас практически трагичная. У нас в стране сейчас чуть больше 1 тысячи книжных магазинов, эта цифра настолько ничтожная, что даже если сравнить это с РСФСР, в советские времена книжных было в 7 раз больше", - отметил Мединский.

Он добавил, что во времена Российской империи "грамотных было меньше трети населения, большая часть страны была безграмотная, а книжных было в два раза больше, чем в современной России". "Иногда говорят, это связано с цифровыми книгами, интернетом. Никак это не связано. Если мы сравним ситуацию с зарубежными мегаполисами, зарубежными столицами и возьмем в этом отношении самый благополучный город - Москву, единственный город, где сохранилась довольно большая государственная сеть книжных магазинов. Несмотря на все это, сравнивая самый благополучный наш город с мировыми столицами, у нас в два-три раза меньше книжных магазинов на 100 тысяч населения, чем в Париже, Мадриде, Риме, в шесть раз меньше, чем в Буэнос-Айресе. Это просто катастрофа", - сказал министр.