Москва и Дюссельдорф заключили соглашение о сотрудничестве в сферах культуры и искусства

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин и обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель подписали в четверг коммюнике о партнерском сотрудничестве между городами на 2020-2023 годы, также состоялось подписание программы сотрудничества на данный период между департаментом культуры Москвы и управлением культуры Дюссельдорфа. Встреча прошла в мэрии в рамках проведения Дней Дюссельдорфа в Москве.

"Сделано уже очень много за четыре последних года тесного сотрудничества, и сделано на высоком профессиональном уровне, - сказал в ходе встречи министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. - В рамках нашего партнерства и при высоком уровне доверия друг к другу было реализовано большое количество программ в области культуры и искусства: музейные, образовательные, театральные проекты. Во многом мы вышли за рамки нашего соглашения 2015 года. И сегодня мы выходим на подписание нового соглашения. В Москве за последние годы появилось много новых культурных площадок, которые мы готовы интегрировать в наше сотрудничество".

По его словам, в 2020 году в Дюссельдорфе состоятся Дни российской столицы. В рамках планируемых мероприятий упор будет сделан не столько на просвещение о культурных ценностях России и Германии, так как за продолжительное время партнерских отношений оба города достаточно рассказали друг о друге, сколько на предоставление возможности общения молодых художников, юных артистов из обеих стран, отметил Кибовский.

В свою очередь Гайзель приветствовал тесные контакты между Москвой и Дюссельдорфом. "В наших городах проходит большое количество совместных мероприятий. Очень рад, что наше сотрудничество происходит буквально во всех сферах: экономике, политике, спорте и, конечно, культуре", - добавил он, уточнив, что именно в Дюссельдорфе находится центр, ответственный за развитие торгово-экономических отношений между Россией и Германией.

Между тем Черемин назвал сотрудничество между Москвой и Дюссельдорфом ярким примером, как городам нужно дружить, поддерживать друг друга и обмениваться опытом. "Федеративная Республика Германия остается крупнейшим партнером России, рады тому, что немецкие предприятия продолжают делать инвестиции в предприятия Москвы. Мы часто проводим встречи с немецким бизнесом. У нас очень добрые и хорошие отношения сложились со многими регионами и землями Германии. Очень теплые и долгосрочные отношения с Дюссельдорфом с 1968 года, чем очень гордимся и дорожим", - резюмировал он.