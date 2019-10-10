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Музей политической истории России отметил рост интереса к нему в юбилейный год

Генеральный директор музея Евгений Артемов пояснил журналистам, что всплески посещаемости бывают связаны со всплеском интереса к музею в годовщину тех или иных исторических событий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Повышенный интерес посетителей к Государственному музею политической истории России в Санкт-Петербурге отмечают сотрудники в юбилейный для музея год, что выражается в росте посещаемости в среднем на 15% по сравнению с обычной по итогам прошедших трех кварталов, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Мы по всем трем кварталам превысили плановые показатели в среднем на 15%. Пока еще рано говорить, но, скорее всего, в этом году у нас будет посещаемость выше запланированной", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в среднем музей посещают 130-140 тысяч человек ежегодно.

Генеральный директор музея Евгений Артемов пояснил журналистам, что всплески посещаемости бывают связаны со всплеском интереса к музею в годовщину тех или иных исторических событий, так было, например, в год столетия Октябрьской революции. "Посещаемость зависит от некоторых дат, например, в 2017 год, год столетия революции, от обычной 130-140-тысячной аудитории в год она скакнула до 160 тысяч, таков был всплеск интереса посетителей к Октябрьской революции. Сейчас столетие музея, тоже выходим на повышенные цифры", - рассказал Артемов.

Высокий интерес к музею и значимость его для города, страны и мира отметили на церемонии празднования 100-летия музея и представители городского правительства. "Более глубокого осмысления российской истории иначе, чем здесь, я даже не знаю, где искать. Здесь все умно, профессионально, точно. Это огромная ценность для нашего города, страны и для миллионов людей, которые приезжают, чтобы что-то понять о России", - сказал в ходе мероприятия председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги и прочее.

В честь юбилея в музее работает выставка "Музей особого назначения". В трех залах выставки представлено более 500 экспонатов, в том числе предметы-легенды, связанные с ключевыми событиями в истории России за последние 100 лет. К 100-летию музея Почта России выпустила юбилейную почтовую карточку, а также специальный штемпель с логотипом музея и датой 09.10.2019. С юбилеем коллектив музея поздравил президент России Владимир Путин.

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