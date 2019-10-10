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Северный Кавказ

Литераторы шести стран стали гостями фестиваля памяти поэта Алима Кешокова в КБР

На торжественном вечере присутствовали председатель парламента КБР Татьяна Егорова и и.о. председателя правительства региона Алий Мусуков

НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Литераторы из шести стран приехали на международный фестиваль поэзии "Всадник чести" в Кабардино-Балкарии (КБР), который проводится в честь 105-летия со дня рождения народного поэта республики, классика кабардинской литературы Алима Кешокова. Об этом сообщил в четверг и. о. министра культуры региона Мухадин Кумахов, выступая на торжественном литературно-музыкальном вечере.

На торжественном вечере присутствовали председатель парламента КБР Татьяна Егорова, и. о. председателя правительства региона Алий Мусуков, депутаты парламента, представители общественных организаций, студенты и школьники.

"В зале собрались представители многонациональной семьи народов России, зарубежья, чтобы еще раз выразить дань уважения памяти поэту Алиму Пшимаховичу Кешокову, свидетельства любви к нему, к его творческому наследию. На нашем собрании присутствуют руководители писательских организации России, Южной Осетии, Абхазии, Казахстана, Турции, Киргизии", - сказал Кумахов.

Приветственный адрес главы КБР Казбека Кокова зачитал руководитель его администрации Мухамед Кодзоков. "Имя Алима Кешокова по праву стоит в одном ряду с именами выдающихся мастеров пера, рожденных на земле Кавказа. Высокая ценность творческого наследия Кешокова обусловлена масштабностью личности поэта, индивидуальностью и самобытностью его дарования, его произведения по праву вошли в сокровищницу российской и мировой литературы".

Подарки в стихах

Член правления Союза писателей РФ, председатель совета по национальным литературам Валерий Латынин, выступая перед собравшимися, подчеркнул объединяющую роль поэзии.

"Благодаря тому, что в литературе существуют такие вершины, существуют "Дни белых журавлей" под эгидой ЮНЕСКО (фестиваль памяти Расула Гамзатова - прим. ТАСС), как международный фестиваль поэзии "Всадник чести", как международный Есенинский фестиваль, Пушкинские дни, поэзия продолжает существовать, напоминать о высоте духа людей. <…> А если политические ситуации разделяют людей, то поэты объединяют народы и души. Алим Кешоков не просто замечательный поэт и прозаик, это воин чести", - сказал Латынин.

Главный редактор газеты "Литературная Россия" Вячеслав Огрызко привез в подарок литераторам КБР опубликованное в свежем номере газеты эссе о народной поэтессе КБР Танзиле Зумакуловой. Директор национального музея Республики Южная Осетия Мераб Зассеев прочитал стихи собственного сочинения, посвященные Алиму Кешокову. Также на вечере выступили представители Казахстана, Турции и Киргизии. Завершился вечер литературно-музыкальной композицией, где в каждом номере прозвучали произведения Кешокова в исполнении мастеров искусств КБР.

О фестивале

В четверг в рамках фестиваля прошли встречи с учащимися школ республики, а также круглый стол, посвященный творчеству Кешокова. Фестиваль начался 8 октября с показа в Нальчике художественного фильма "Лавина с гор", снятого режиссером Василием Журавлевым в 1958 году по сценарию Кешокова. 9 октября состоялся художественно-поэтический детский праздник "Вид с Белой горы".11 октября гости фестиваля возложат цветы к памятнику поэта в Нальчике и в селении Шалушка (родное село поэта), а также побывают в школе, которая носит его имя.

Алим Кешоков - кабардинский классик, вел активную политическую и общественную деятельность. Долгие годы он возглавлял Литфонд Союза писателей СССР, до этого был заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. Герой социалистического труда, лауреат премии РСФСР им. Максима Горького, государственной премии КБР и международных премий. Автор песен. В 1987 году режиссером Рафаэлем Гаспарянцом по дилогии "Вершины не спят" был снят художественный фильм.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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