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Кеннеди-центр: гастроли Мариинского театра позволяют показывать искусство мирового уровня

Регулярное появление коллектива из Санкт-Петербурга в Вашингтоне дает местной аудитории возможность познакомиться с обширным репертуаром Мариинского балета, отметил старший вице-президент Кеннеди-центра Роберт Ван Леер

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Гастроли Мариинского театра на сцене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди позволяют демонстрировать публике в столице США искусство мирового уровня. Это подчеркнул в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС старший вице-президент Кеннеди-центра Роберт Ван Леер. Он отвечает за "артистическое планирование" в администрации главного театрально-концертного комплекса столицы США, который подчас именуют неформальным министерством культуры страны.

Как отметил Ван Леер, "ежегодный приезд Мариинского театра является частью давно существующей серии гастролей артистов балета в Кеннеди-центре". "В ее рамках выступает широкий спектр выдающихся балетных трупп из Соединенных Штатов и всего мира", - пояснил представитель Кеннеди-центра.

Ван Леер напомнил, что Кеннеди-центр представляет публике балетную труппу Мариинского театра на протяжении последних 18 сезонов подряд. "И мы намерены продолжать представлять [зрителям] балет Мариинского театра в рамках этой серии. Речь идет об одной из самых исторически значимых трупп в мире балета. Она обладает богатым наследием в лице артистов, находящихся на вершине в своей области деятельности", - подчеркнул специалист. В прошлом он на протяжении 15 лет входил в состав руководства знаменитого лондонского культурного центра "Барбикан", а затем являлся управляющим директором Нидерландского театра танца.

По словам Ван Леера, регулярное появление прославленного коллектива из Санкт-Петербурга в Вашингтоне дает местной "аудитории возможность познакомиться с обширным репертуаром Мариинского балета". "За годы этих выступлений труппы наша аудитория получила шанс на то, чтобы увидеть всех заслуженных солистов Мариинского театра, а также лицезреть, как его молодое поколение растет и развивается на нашей вашингтонской сцене", - сказал представитель Кеннеди-центра.

Как он констатировал, "Кеннеди-центр регулярно приглашает величайших артистов и целые труппы, включая Национальный балет Кубы, Гамбургский балет, [знаменитую индийскую танцовщицу] Малавику Саруккай, Нидерландский театр танца, Национальный балет Канады, [труппу] "Нью эдвенчурс" [британского хореографа] Мэтью Борна, [лондонский] Королевский балет и многих других". "Визиты Мариинского театра целиком отвечают нашей задаче демонстрировать искусство мирового класса нашей аудитории", - подытожил Ван Леер.

Артисты Мариинского театра начали очередные гастроли в столице США 8 октября. На этот раз они привезли балет "Пахита" в авторской редакции Юрия Смекалова с восстановлением оригинального хореографического текста Мариуса Петипа, которое осуществил Юрий Бурлака.

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