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Северный Кавказ

Вечер к 160-летию основоположника осетинского языка Хетагурова пройдет в Большом театре

Там же состоится премьера музыкально-поэтического спектакля "Праздник в горах", подготовленного конно-драматическим театром "Нарты"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Торжественный вечер с участием творческих коллективов из Северной Осетии, приуроченный к 160-летию со дня рождения писателя и живописца Коста Хетагурова, который считается основоположником литературного осетинского языка, пройдет в Москве на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания - полномочный представитель региона при президенте РФ Борис Джанаев.

"Коста Хетагуров - основоположник осетинской литературы, яркая личность, которого знают далеко за пределами нашей республики. В этом году мы отмечаем 160-летие со дня его рождения. В течение всего 2019 года по всей республике проходят мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, а 28 октября мы планируем провести торжество в Москве, на Новой сцене Большого театра. Будут приглашены видные деятели культуры и искусства, почетные гости", - сказал он.

Джанаев отметил, что участие в концертной программе примут творческие коллективы и популярные артисты из Северной Осетии и Москвы.

"Также в родном селении Хетагурова - Нар в Алагирском районе - 15 октября пройдут торжества, приуроченные к этой дате. Уверен, что праздник соберет большое количество жителей со всей республики, которые смогут посетить и ярмарку национальных изделий, а также выставки предметов этнографии и быта осетин", - добавил он.

Постпред рассказал, что в Большом театре также состоится премьера музыкально-поэтического спектакля "Праздник в горах", подготовленного конно-драматическим театром "Нарты".

Коста Хетагуров считается основоположником литературного осетинского языка, много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. В частности, его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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