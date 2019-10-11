Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Лидерами по числу заявок на кинофестиваль Arctic open стали Иран, Индия и Россия

В шорт-лист войдут 45 полнометражных игровых, короткометражных и документальных фильмов. Конкурсную программу объявят 25 октября

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Наибольшее число заявок на III Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, который пройдет 4-8 декабря в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, прислали кинематографисты Ирана, Индии и России. Об этом ТАСС в пятницу сообщила программный директор фестиваля Анжелика Долинина.

"Лидерами по числу заявок стал Иран - 374 заявки. На втором месте Индия - 359 заявок. На третьем Россия с 306 заявками. Если говорить о странах Арктики, то в этом году очень много фильмов прислали из Канады, Исландии и США, тогда как в прошлом году перевес был на стороне Швеции, Норвегии и Финляндии. Не исключаю, что это связано с личным участием представителей этих стран в Arctic open 2018 года", - сказала Долинина.

Работы на фестиваль прислали из 128 стран мира. В шорт-лист войдут 45 полнометражных игровых, короткометражных и документальных фильмов. Конкурсную программу объявят 25 октября. "Отмечу, что уровень картин очень высокий. Всегда крайне сложно делать выбор лучшего из лучшего, так как существует лимит конкурсной программы", - добавила она.

Всего на конкурс подано 2988 работ, в прошлом году их было 2327, при этом спектр тем очень широкий. По словам Долининой, режиссеры стали чаще фокусировать свое внимание на человеке, принятии им решений, месте, в котором он живет. "То есть истории не в параллели "человек - государство", а "человек - человек". Сложные политические вопросы, экологические проблемы, например, потепление климата, решаются в частном порядке. Наверное, это главная тенденция этого года", - сказала директор фестиваля.

На конкурс также поступило много фильмов для детей. Если в прошлом году на фестивале была внеконкурсная программа "Arctic open - детям" от кинофестиваля социального и экологического кино "Северный характер - Green screen", то в этом году принято решение создать жюри детской программы, уже в рамках конкурса собрать фильмы детской и молодежной тематики. "В программе будут не только игровые киноленты, но и невероятно трогательные документальные истории о детской дружбе, проблемах взросления и взгляде ребенка на проблемы современного общества", - пояснила Долинина.

Еще одна тема, масштабно представленная в заявках этого года, - это взгляд художника на современный мир. "Поэтому в конкурсной программе документальных фильмов мы представим новую номинацию "Зазеркалье художника". Тему Арктики раскроем в конкурсной программе "Арктика... до востребования" и сознательно уйдем от экспедиционных фильмов - они были у нас прекрасно представлены в прошлом году. Мы посмотрим на уникальную территорию глазами людей, живущих в суровых условиях высоких широт", - сказала Долинина.

Теги
ИндияИранРоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Мнение
Нобелевские лауреаты по литературе: о "человеке Европы" и границах
Лиза Биргер — о том, за что Ольга Токарчук и Петер Хандке стали лауреатами Нобелевской премии по литературе и почему это хорошая новость
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС