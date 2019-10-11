Лидерами по числу заявок на кинофестиваль Arctic open стали Иран, Индия и Россия

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Наибольшее число заявок на III Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, который пройдет 4-8 декабря в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, прислали кинематографисты Ирана, Индии и России. Об этом ТАСС в пятницу сообщила программный директор фестиваля Анжелика Долинина.

"Лидерами по числу заявок стал Иран - 374 заявки. На втором месте Индия - 359 заявок. На третьем Россия с 306 заявками. Если говорить о странах Арктики, то в этом году очень много фильмов прислали из Канады, Исландии и США, тогда как в прошлом году перевес был на стороне Швеции, Норвегии и Финляндии. Не исключаю, что это связано с личным участием представителей этих стран в Arctic open 2018 года", - сказала Долинина.

Работы на фестиваль прислали из 128 стран мира. В шорт-лист войдут 45 полнометражных игровых, короткометражных и документальных фильмов. Конкурсную программу объявят 25 октября. "Отмечу, что уровень картин очень высокий. Всегда крайне сложно делать выбор лучшего из лучшего, так как существует лимит конкурсной программы", - добавила она.

Всего на конкурс подано 2988 работ, в прошлом году их было 2327, при этом спектр тем очень широкий. По словам Долининой, режиссеры стали чаще фокусировать свое внимание на человеке, принятии им решений, месте, в котором он живет. "То есть истории не в параллели "человек - государство", а "человек - человек". Сложные политические вопросы, экологические проблемы, например, потепление климата, решаются в частном порядке. Наверное, это главная тенденция этого года", - сказала директор фестиваля.

На конкурс также поступило много фильмов для детей. Если в прошлом году на фестивале была внеконкурсная программа "Arctic open - детям" от кинофестиваля социального и экологического кино "Северный характер - Green screen", то в этом году принято решение создать жюри детской программы, уже в рамках конкурса собрать фильмы детской и молодежной тематики. "В программе будут не только игровые киноленты, но и невероятно трогательные документальные истории о детской дружбе, проблемах взросления и взгляде ребенка на проблемы современного общества", - пояснила Долинина.

Еще одна тема, масштабно представленная в заявках этого года, - это взгляд художника на современный мир. "Поэтому в конкурсной программе документальных фильмов мы представим новую номинацию "Зазеркалье художника". Тему Арктики раскроем в конкурсной программе "Арктика... до востребования" и сознательно уйдем от экспедиционных фильмов - они были у нас прекрасно представлены в прошлом году. Мы посмотрим на уникальную территорию глазами людей, живущих в суровых условиях высоких широт", - сказала Долинина.