Кинофестиваль "Кадетский взгляд" в следующем году пройдет в Казани

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Финал Всеармейского кинофестиваля игровых короткометражных и документальных фильмов "Кадетский взгляд" в 2020 году пройдет в Казани. Об этом сообщил в пятницу председатель жюри конкурса народный артист РФ Алексей Гуськов.

"Фестиваль будет продолжаться. В следующем году он пройдет в Казани", - сказал Гуськов.

По словам актера, с каждым годом уровень работ становится более осмысленным, поскольку учащиеся создают их "не для победы, а осмысленно смотрят время".

Финал Всеармейского кинофестиваля игровых короткометражных и документальных фильмов "Кадетский взгляд" проходит в этом году в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе с 8 по 11 октября. В нем приняли участие представители 31 довузовского образовательного учреждения Минобороны РФ. Они представили работы на тему "Путешествие по России: "Я другой такой страны не знаю".