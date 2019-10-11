Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кинофестиваль "Кадетский взгляд" в следующем году пройдет в Казани

Народный артист РФ Алексей Гуськов отметил, что с каждым годом уровень работ участников становится более осмысленным

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Финал Всеармейского кинофестиваля игровых короткометражных и документальных фильмов "Кадетский взгляд" в 2020 году пройдет в Казани. Об этом сообщил в пятницу председатель жюри конкурса народный артист РФ Алексей Гуськов.

"Фестиваль будет продолжаться. В следующем году он пройдет в Казани", - сказал Гуськов.

По словам актера, с каждым годом уровень работ становится более осмысленным, поскольку учащиеся создают их "не для победы, а осмысленно смотрят время".

Финал Всеармейского кинофестиваля игровых короткометражных и документальных фильмов "Кадетский взгляд" проходит в этом году в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе с 8 по 11 октября. В нем приняли участие представители 31 довузовского образовательного учреждения Минобороны РФ. Они представили работы на тему "Путешествие по России: "Я другой такой страны не знаю".

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Мнение
Нобелевские лауреаты по литературе: о "человеке Европы" и границах
Лиза Биргер — о том, за что Ольга Токарчук и Петер Хандке стали лауреатами Нобелевской премии по литературе и почему это хорошая новость
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС