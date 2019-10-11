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Заслуженный художник России Сергей Дудко умер в Краснодарском крае

Ему был 71 год

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Заслуженный художник России Сергей Дудко умер в Краснодарском крае на 72-м году жизни, сообщили журналистам в пятницу в Министерстве культуры региона.

"Не стало Сергея Дудко, заслуженного художника России, мастера спорта по горному туризму и альпиниста-инструктора. Главная тема творчества - романтический пейзаж высокогорья, натурные "портреты" высочайших вершин, что объясняется спортивным увлечением художника. На протяжении всей жизни Сергей Дудко успешно и продуктивно сочетал занятия искусством и горным спортом. На полотнах - покрытые белизной горные вершины, отвесные скалы, холодное дыхание ледников и бесконечная красота неба", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что Дудко называли "кубанским Рерихом". Дудко был членом Союза художников СССР с 1980 года, лауреатом Премии администрации Краснодарского края в области культуры и искусства в 2002 году, заслуженным художником России с 2007 года, автором двух книг художественной прозы: "Крутые снега" (1978) и "Прогулки в облаках" (2018).

Теги
РоссияКраснодарский край
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