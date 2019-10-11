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Россия покажет в Эр-Рияде картины Кандинского и лауреата Нобелевской премии по физике

В рамках программы "Культура России в Эр-Рияде" также пройдут концерты и кинопоказы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Работы Василия Кандинского, Павла Филонова и лауреата Нобелевской премии 2010 года по физике Константина Новоселова покажут в рамках культурной программы под общим названием "Культура России в Эр-Рияде". Также пройдут концерты и кинопоказы, сообщает в пятницу пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций, являющегося организатором проекта совместно с Минкультуры Саудовской Аравии.

Культурная программа начнется 14 октября, когда в Саудовскую Аравию с официальным визитом, как ожидается, прибудет президент РФ Владимир Путин. "Российская сторона везет в Саудовскую Аравию лучшие образцы классического и современного искусства - начиная от музыки русских композиторов и работ Василия Кандинского и заканчивая современными картинами, созданными при помощи искусственного интеллекта. Это далеко не первое, но крупнейшее - и по масштабам, и по содержанию - культурное мероприятие, которое Россия проводит в королевстве, событие во многих смыслах историческое", - приводятся в сообщении слова министра культуры РФ Владимира Мединского.

"Мы рассчитываем, что этот проект не только познакомит саудовскую публику с российским искусством, но и выведет сотрудничество между нашими государствами в культурной и гуманитарной сферах на новый уровень", - добавил глава Минкультуры России. Русский Музей при поддержке РФПИ впервые на Ближнем Востоке представит 19 картин всемирно известного основателя абстрактного направления в живописи, в том числе несколько работ, относящихся к раннему периоду творчества, когда Кандинский находился под сильным влиянием народного искусства российского Севера. Экспозиция "Кандинский и Россия" также включает несколько работ художника "революционного" периода его творчества, в частности, "Черное пятно" (1917) и "Картина с остриями" (1919)".

Также в программе международная выставка современного искусства, созданного с помощью технологий искусственного интеллекта. В экспозиции работы художников из 10 стран, работающих в этой сфере, включая российского ученого, лауреата Нобелевской премии 2010 года по физике Константина Новоселова, который представляет свою работу "Время". Центральное место в экспозиции занимает совместная работа российской художницы Александры Сухаревой и саудовского художника Нассера Альшемимри, которая отвечает основной цели выставки - формированию диалога культур и взаимного доверия.

Гости культурной программы побывают на концерте звезд российского оперного искусства в сопровождении Большого Симфонического Оркестра имени Чайковского. Дирижирует Феликс Коробов. "Звезды российской оперы Аида Гарифуллина и Ильдар Абдразаков исполнят известные российские и зарубежные произведения классической музыки, включая арию Варяжского гостя из оперы "Садко" Николая Римского-Корсакова и музыкальный фрагмент "Улетай на крыльях ветра" из оперы Александра Бородина "Князь Игорь", - сообщила пресс-служба.

Неделя кино

Важной частью программы станут показы кинолент и мультфильмов. "Неделя станет первым в истории показом российского кино в Саудовской Аравии, где публичные киносеансы возобновились в 2018 году. Программа реформ королевства "Видение 2030" предполагает открытие 300 кинотеатров", говорится в сообщении. Будет представлено девять российских и советских фильмов и мультфильмов: "Летят журавли", "Тренер", "Салют 7", "Сталинград", "Зеркало", "Гофманиада", "Ежик в тумане", "Старик и море", "Иди и смотри".

Еще одним событием станет свето-проекционное шоу "Россия и мир: тысячелетний путь развития", которое расскажет гостям вечера о знаковых событиях российской истории, ключевых достижениях научной мысли, изменивших ход мирового технического прогресса, и познакомит аудиторию с ключевыми образцами русской культуры: шедеврами живописи, классической музыки, хореографии. Показ состоится на стенах Культурного центра имени Короля Фахда.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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