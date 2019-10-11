Дневники художника Александра Иванова будут изданы к 2021 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Неопубликованные дневники художника Александра Иванова планируется издать к 2021 году. Об этом сообщила журналистам в пятницу генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Давайте поставим себе задачу - к 2021 году, к открытию этой выставки ["Иванов и Библия"], эти дневники издать. <...> Вообще сегодня все выставочные проекты - это больше, чем выставка в каком-то пространстве, они сопровождаются интереснейшими публикациями, программами, событиями, чтениями, и было бы замечательно, если бы эта выставка вошла в число таких проектов", - сказала она на презентации совместного проекта Российской государственной библиотеки (РГБ) и Государственной Третьяковской галереи "Иванов и Библия".

По словам Трегуловой, еще изданы не все тексты из наследия Иванова.

Выставочный проект РГБ и Государственной Третьяковской галереи "Иванов и Библия", открытие которого запланировано на 2021 год, будет посвящен "Библейскому циклу" эскизов художника Александра Иванова (1806-1858 годы), автора полотна "Явление Христа народу".

С 12 по 18 октября 2019 года в Румянцевском зале Дома Пашкова пройдет выставка "Книга книг", предваряющая проект "Иванов и Библия". На ней выставлены первая напечатанная кириллицей книгопечатником Франциском Скориной Библия; Библия на немецком языке в переводе Мартина Лютера, экземпляр Библии Пискатора с раскрашенными иллюстрациями, Комплютенская и Лондонская полиглотты (издания Библии с параллельным переводом текста на другие языки) XVI и XVII веков, древние рукописи Ветхого Завета и другие экземпляры из коллекции РГБ и книжного собрания барона Давида Гинцбурга.

Коллекция барона Давида Гинцбурга - это одно из крупнейших собраний древнееврейской литературы в мире. Основную часть коллекции собрал Давид Горациевич Гинцбург (1857-1910), выдающийся ученый-востоковед. В нее входит более 8000 книг, датируемых XV-XIX веками, и около 2000 рукописей на иврите, ладино, арамейском, идиш, арабском и европейских языках. Это редкий пример книжной коллекции, сохранившейся практически целиком. Собрание имеет статус коллекции - книжного памятника.