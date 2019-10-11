Фестиваль спектаклей малых форм для детей открылся в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Седьмой московский фестиваль детских спектаклей малых форм "Сказочный мир" открылся в пятницу. На нем будут представлены постановки, которые могут быть показаны на маленькой площадке с небольшим количеством актеров, рассказала на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель форума, худрук Камерного музыкального театра "Эль Арт" Элеонора Шумилова.

Она также отметила, что фестиваль этого года отличается от предыдущих, так как на нем представят не только спектакли театров-лауреатов фестивалей прошлых лет, но и авторские методики по работе со зрителем. "Седьмой фестиваль совсем не такой, как все: в первый раз за 12 лет не работает жюри, потому что у нас в этом году фестиваль методик театров по работе с юным зрителем и высокопрофессиональных авторских методик лучших специалистов театральной педагогики", - сказала Шумилова.

По ее словам, площадки, где можно представить спектакли малых форм с минимумом реквизита при участии трех-четырех актеров, "есть практически везде: и в интернатах для детей с особенностями развития, и в социально-реабилитационных центрах, и в городах, где нет театров".

В свою очередь Галина Федосеева, советник председателя Союза женщин России, который является соучредителем фестиваля, рассказала, что с момента проведения первого фестиваля в 2007 году его главной задачей было "обеспечение доступности театрального искусства детям", особенно находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в небольших городах и сельских поселениях.

В программу вошли: интерактивные спектакли "Аленький цветочек" лауреата фестиваля - театра "Таратумб", "Каникулы Бонифация" Московского областного ТЮЗа под руководством Н. Гришаевой, интерактивный моноспектакль "Мюнхгаузен" артиста театра и кино, руководителя театра-студии "Обратный отсчет" Дениса Сысоева и другие постановки. Между тем театр "Эль Арт" поставит "Сказку о царе Салтане", "Дюймовочку" и "Призраки любви".

Также запланированы презентации зрительских проектов Российского академического молодежного театра, авторских методик театров по работе с молодежной и взрослой аудиторией, мастер-классы театральных педагогов. Фестиваль завершится 24 октября.

Мероприятие проходит в рамках Года театра при поддержке Союза женщин России, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Союза театральных деятелей России, Российского государственного социального университета и Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина.