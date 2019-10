Российская премьера шоу Сергея Полунина Satori пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Российская премьера шоу танцовщика Сергея Полунина Satori пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге на площадке Большого концертного зала "Октябрьский". Участниками российского тура Полунина станут также звезды мирового балета Йохан Кобборг и Леонид Сарафанов, сообщили ТАСС в пресс-службе артиста.

"13 октября в Санкт-Петербурге стартует российский тур шоу Satori всемирно известного танцовщика Сергея Полунина. Представления пройдут в шести городах. Шоу будет состоять из двух актов. Первый акт составлен из соло и дуэтов звезд мирового балета", - рассказали в пресс-службе.

Представители артиста отметили, что в туре Satori состоится мировая премьера - знаменитый датский танцор и хореограф Кобборг представит новое соло, созданное специально для российского тура. Еще одним звездным участником станет Сарафанов - один из самых выдающихся исполнителей сложной классической партии Па-де-де из балета "Дон Кихот", премьер Михайловского театра. "Он - обладатель удивительно чистой техники, был и остается для меня непререкаемым авторитетом. Я рад, что русскую школу классического балета в нашем шоу будет представлять именно Сарафанов со своей партнершей Елизаветой Кокоревой", - процитировали в пресс-службе Полунина.

Кроме того, в шоу выступят солисты Театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева и Олег Габышев, они исполнят номер из балета "Реквием". Сам Полунин представит в первом акте три соло: "Диана и Актеон", "Лунная соната" и Take Me To Church на музыку Hozier. Вторым актом станет непосредственно Satori - это слово в практике дзэн означает "внезапное просветление", "видение собственной природы".

"В принципе, все искусство существует, чтобы разбудить в человеке хорошие и правильные чувства и благодаря этому, возможно, изменить его взгляды на мир и свою жизнь. Через моего персонажа мы показываем путь такого просветления от полного незнания себя. И сам спектакль Satori тоже своеобразная проекция жизни человека", - пояснил Полунин.

В шоу также выступят учащиеся Академии хореографии в Севастополе, где Полунин является исполняющим обязанности ректора. После Петербурга Satori в течение октября представят в Москве, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Об артисте

Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 по 2016 год он был премьером Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат национальной премии "Золотая маска" (2014).

По приказу министра культуры РФ Владимира Мединского он назначен с 12 августа 2019 года исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии до выборов ректора.